Chile y Argentina acuerdan cierre preventivo del paso Los Libertadores

Las condiciones meteorológicas previstas para las próximas horas en la alta cordillera llevaron a las autoridades de Chile y Argentina a adoptar una medida preventiva que afectará la conectividad terrestre entre ambos países. A partir de la noche de este domingo 18 de octubre, el Sistema Integrado Cristo Redentor, que opera a través del complejo fronterizo Los Libertadores, suspenderá la circulación internacional para todo tipo de vehículos.

La determinación fue adoptada luego de una reunión del comité de coordinación binacional, instancia en la que se analizaron los antecedentes proporcionados por los organismos técnicos y viales de ambos países.

De acuerdo con la evaluación realizada, el pronóstico de inestabilidad meteorológica podría generar condiciones desfavorables para el desplazamiento seguro de vehículos particulares, buses y transporte de carga por la ruta internacional.

Ante este escenario, las autoridades acordaron implementar un cierre progresivo del corredor fronterizo, con el objetivo de evitar que los usuarios queden expuestos a situaciones de riesgo durante su desplazamiento por la cordillera.

La Delegación Presidencial Provincial de Los Andes informó que el procedimiento comenzará a las 20:00 horas de este domingo, momento en que se cerrarán las barreras de Guardia Vieja, en territorio chileno, y Uspallata, en Argentina.

Posteriormente, a las 22:00 horas, se concretará el cierre del túnel internacional Cristo Redentor, quedando suspendida la circulación vehicular a través del principal corredor terrestre que conecta la zona central de Chile con Argentina.

SIN FECHA CONFIRMADA PARA LA REAPERTURA

Por el momento, las autoridades no han establecido un horario ni una fecha para reanudar el tránsito internacional, debido a que la reapertura estará condicionada a la evolución del sistema meteorológico y a las condiciones de seguridad que presente la ruta.

En ese contexto, se anunció que el lunes 19 de octubre, a las 21:00 horas, se entregará un nuevo reporte oficial con información actualizada sobre el estado del complejo fronterizo y las posibilidades de restablecer la circulación.

La evaluación considerará los antecedentes técnicos proporcionados por los organismos responsables de la mantención y supervisión de la ruta, tanto en territorio chileno como argentino.

La coordinación entre ambos países resulta fundamental para determinar las condiciones de transitabilidad del corredor, especialmente ante fenómenos meteorológicos que puedan afectar la visibilidad, la estabilidad de la calzada o la seguridad de quienes se desplazan por sectores de alta montaña.

LLAMADO A INFORMARSE ANTES DE VIAJAR

Frente a la suspensión preventiva, desde la coordinación del Sistema Integrado Cristo Redentor recomendaron a conductores, transportistas y pasajeros revisar los canales oficiales antes de iniciar viajes hacia la frontera.

El llamado apunta especialmente a quienes tienen programados desplazamientos internacionales durante las próximas horas, considerando que la medida afectará a todo tipo de vehículos, sin distinción entre transporte particular, de pasajeros o de carga.

Las autoridades reiteraron la importancia de mantenerse informados a través de las cuentas oficiales de Pasos Fronterizos y del Complejo Los Libertadores, plataformas donde se comunicarán las modificaciones en las condiciones de tránsito y las decisiones relacionadas con una eventual reapertura.

De esta manera, el paso internacional permanecerá cerrado desde la noche de este domingo y hasta que las evaluaciones técnicas permitan establecer condiciones seguras para retomar la circulación entre Chile y Argentina.

El próximo informe, previsto para las 21:00 horas del lunes, será determinante para conocer la evolución de las condiciones meteorológicas y los pasos a seguir respecto del funcionamiento del corredor fronterizo.

PURANOTICIA