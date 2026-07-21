Cerca de mil personas permanecen aisladas en la provincia de Petorca: Gobierno descarta por ahora decretar Estado de Catástrofe

La crecida de los ríos producto del sistema frontal mantiene a más de 900 personas aisladas en la provincia de Petorca, escenario que constituye la principal preocupación de las autoridades en la región de Valparaíso. Pese a ello, el delegado presidencial regional, Manuel Millones, descartó que –por el momento– sea necesario decretar Estado de Catástrofe, asegurando que la institucionalidad vigente permite disponer de los recursos necesarios para responder a la emergencia.

La autoridad explicó a Puranoticia.cl que el mayor problema se concentra en la provincia de Petorca y señaló que "la crecida del río es la mayor dificultad en esa zona. Tenemos ahí más de 900 personas aisladas", indicando además que si hay una ventana sin precipitaciones, "vamos a sacar a un par de personas adultos mayores que requieren que sean trasladados a lugares más protegidos".

Respecto de la asistencia a quienes permanecen aislados, Millones sostuvo que "todavía no necesitamos hacer un puente aéreo porque (esas personas) tienen agua, luz y alimentación. Y si hay necesidad, lo haremos o veremos con el Ejército la posibilidad de hacer un puente mecano. A eso voy ahora", dando cuenta de que, por ahora, las condiciones permiten mantener abastecidas a las comunidades afectadas.

En relación con las solicitudes formuladas por parlamentarios para decretar Estado de Catástrofe en la provincia de Petorca, el delegado presidencial indicó que "están en todo su derecho de ver que esa normativa, el Estado de Excepción Constitucional, puede ser una ayuda para que los recursos lleguen de manera más urgente. Sin embargo, con la emergencia que hoy tenemos, con la zona en Alerta Roja, los recursos están".

De igual forma, subrayó que "hemos dispuesto maquinarias, contratación con trato directo por urgencia en las comunas y por lo mismo eso opera con ese amparo de esa normativa y si tú declaras Zona de Catástrofe, eso es complementario".

Cabe hacer presente que, además, se entregó un balance regional de la emergencia con corte a las 08:00 horas de este martes 21 de julio, informando que la región de Valparaíso registra 57.000 personas afectadas, 655 damnificados, 917 personas aisladas —correspondientes a la provincia de Petorca—, 7.708 viviendas con daño menor, 760 viviendas con daño mayor, 613 personas albergadas en 12 albergues, 21 viviendas destruidas y 15 personas lesionadas.

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