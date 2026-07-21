Cerca de 38 mil clientes permanecen sin suministro eléctrico en la región de Valparaíso

El sistema frontal que afecta a la zona central del país continúa generando interrupciones en el suministro eléctrico en la región de Valparaíso.

De acuerdo con el más reciente balance de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), 37.909 clientes permanecen sin energía eléctrica en la zona.

Según el último reporte del organismo, Olmué es la comuna con la mayor cantidad de clientes afectados, con 4.674 hogares sin suministro, seguida por Valparaíso (3.730), Nogales (3.059), Puchuncaví (2.727), Viña del Mar (2.692), Quilpué (2.445), Algarrobo (2.219) y La Calera (2.004).

También presentan un importante número de clientes sin electricidad Limache (1.761), Hijuelas (1.679), Quillota (1.530), Zapallar (1.499), San Antonio (1.354), Cartagena (1.220), Quintero (1.137) y Villa Alemana (1.018).

En tanto, las demás comunas reportan los siguientes cortes de suministro: El Quisco (921), La Ligua (614), Olmué (4.674), El Tabo (459), Concón (337), Nogales (3.059), San Felipe (215), Los Andes (199), Casablanca (176), La Cruz (80), Papudo (22) y San Esteban (14).

La SEC precisó que la información se construye a partir de los procesos de carga de datos realizados por las empresas distribuidoras de energía eléctrica, los cuales son monitoreados de forma permanente por el organismo fiscalizador.

Asimismo, indicó que las cifras se actualizan de manera dinámica, por lo que pueden registrar variaciones en la medida que las compañías completan el envío de información sobre la reposición del servicio o nuevos cortes registrados durante la emergencia.

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