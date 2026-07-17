Cerca de 25 personas del sector La Isla se encuentran albergadas en Concón: borde costero continúa cerrado

El alcalde de Concón, Freddy Ramírez entregó un nuevo balance respecto al sistema frontal, señalando que cerca de 25 personas se encuentran albergadas.

La autoridad declaró que "el día de hoy fue un día bastante intenso, muy duro, la lluvia y el viento nos dio tregua, además de todo lo que significa las marejadas en el borde costero. Al momento mantenemos un albergue habilitado, tenemos aproximadamente 25 personas, todas del sector La Isla, que lo evacuamos de manera preventiva a propósito de la gran cantidad de agua caída y los peligros que esto sostenía a propósito también de una eventual crecida del río Aconcagua".

Añadió que "por otro lado, seguimos trabajando ahora que nos dio un poco de tregua a la lluvia, despejando caminos, despejando canaletas de agua lluvia, colectores, distintos sectores que hemos atendido en anegamientos de hogares".

Ramírez sostuvo que "la ciudad ha resistido dentro de lo posible, hemos tenido más de 3.800 personas o clientes sin suministro eléctrico y Chilquinta está en terreno todo el día tratando de recuperar la luz en los lugares que están afectados".

"Así que hasta el momento, insisto, la comuna dentro de lo posible hemos logrado salir adelante, hoy ya está funcionando en relativa normalidad, estamos recorriendo para ver cuáles son los principales daños", continuó.

"El día sábado se espera menos lluvia para que podamos recuperarnos y al domingo volvería este frente mal tiempo. Así que la invitación es a cuidarse, a prepararse, a poder limpiar lo que se pueda limpiar, a ordenar un poco también los estragos de la lluvia y el viento para así poder estar enfrentando los días siguientes el frente de mal tiempo, agregó.

La autoridad recordó que "el borde costero sigue cerrado, las marejadas han disminuido muy poco, por lo tanto el peligro continúa más aún en la noche".

Finalmente, indicó que "recordemos que hay sectores sin luz y el borde costero también está afectado por la oscuridad, por lo tanto lo importante es no salir de la casa, no acercarse al borde costero ni hoy ni mañana. Sigue cerrado preventivamente. Hasta nuevo aviso".

(Imagen referencial: @municoncon)

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