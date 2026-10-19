Cerca de 130 voluntarios se movilizaron para renovar fachadas y cortinas de locales en el centro de Villa Alemana

Con cerca de 130 participantes, Villa Alemana vivió la jornada de voluntariado de mayor convocatoria desde el inicio del proyecto de pintado de cortinas y fachadas de locales comerciales del centro de la comuna. La actividad permitió continuar con el mejoramiento del entorno comercial gracias a la participación de vecinos, estudiantes, organizaciones y voluntarios que se sumaron a esta iniciativa. Los trabajos se concentraron esta vez en calle Santiago, entre Condell y el paseo Latorre, además de dos cuadras de calle Condell, entre avenida Valparaíso y Buenos Aires.

La intervención busca mejorar la imagen del sector comercial y contribuir al cuidado de los espacios públicos. La jornada reunió a integrantes de la Defensa Civil, estudiantes universitarios y vecinos que se inscribieron espontáneamente para colaborar. También destacó la participación de un grupo de voluntarios de Asez Wao, perteneciente a la Iglesia de Dios, lo que refleja la diversidad de actores que se han sumado a esta iniciativa.

El proyecto contempla avanzar progresivamente en el mejoramiento del entorno comercial mediante el trabajo colaborativo entre el municipio, las organizaciones vinculadas al comercio y la comunidad.

El alcalde de Villa Alemana, Nelson Estay, destacó que "esto es parte de un cambio en la cultura y la gente nos está ayudando. Hoy la gente quiere vivir tranquila y el hecho de que nosotros estemos limpiando, ordenando la ciudad, hace que la gente se contagie. Nosotros estamos construyendo ciudad y no destruyendo como se hizo en otros tiempos. Estoy muy contento porque se ve el ánimo de la gente, de los niños y de los jóvenes que están pintando. Viene una generación muy linda, que son los chicos de 15, 16, 17, 18 años, que quieren vivir tranquilos, seguros y tener las oportunidades que requieren”.

La iniciativa también se enmarca en el objetivo de la actual administración municipal de hacer de 2026 “El Año del Orden”, promoviendo acciones orientadas a mejorar los espacios públicos y la convivencia en la comuna. En esa misma línea, el municipio aprobó hace pocas semanas la ordenanza municipal “Orden y Recuperación de Espacios Públicos”, normativa que apunta a fomentar el orden, el aseo y el uso adecuado de los espacios comunes.

El director de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Villa Alemana, Pablo Gillibrand, sostuvo que "estamos en el centro de la comuna con más de 100 voluntarios, cumpliendo el mandato de nuestro alcalde en cuanto a dejar una comuna limpia, ordenada y grata para vivir. Lo más importante es recuperar los espacios públicos y aportar nuestro granito de arena para que los locatarios puedan tener una mejor sensación de seguridad”.

La experiencia de quienes participaron también da cuenta del interés de la comunidad por involucrarse directamente en el cuidado de Villa Alemana. La voluntaria Natalia Cartagena indicó que “me gusta mucho participar en servicios voluntarios. Siempre he tenido la idea de generar un cambio, pero hacerlo sola es difícil, mientras que cuando todos tenemos el mismo pensamiento podemos lograr grandes cosas. Eso es lo que más me motiva. Ya se está notando el trabajo, las personas que van pasando se quedan mirando y les gusta este cambio”.

Por su parte, Pamela Cerda, vecina de Villa Alemana, indicó que “me parece estupendo. Acá siempre estaba rayado, feo y esperemos que esto dure en el tiempo. Bien por el alcalde porque está haciendo hartas cosas buenas por Villa Alemana. Esperemos que se mantenga así, todo limpio”.

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