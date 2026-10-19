Cayó banda de menores de edad tras robar cadena de oro avaluada en 1,7 millones a turistas en Valparaíso

Un nuevo golpe a la delincuencia en el plan de Valparaíso concretó personal de la Sección de Investigación Policial (SIP) de Carabineros, en coordinación con la Fiscalía Local de Valparaíso. El procedimiento permitió la detención en flagrancia de dos menores de edad, con amplio prontuario policial, quienes fueron sorprendidos tras asaltar a dos turistas de nacionalidad británica.

El capitán Felipe Cárdenas Morgado, subcomisario de los Servicios de la 2ª Comisaría Central de Valparaíso, entregó detalles del procedimiento:

"Esto obedece a un trabajo que está realizando Carabineros de Chile junto a la Fiscalía Local de Valparaíso (…) detuvieron a dos individuos por el delito robo por sorpresa, quienes momentos antes habrían abordado a dos turistas británicos y les habrían sustraído su cadena de oro. En este momento el personal policial, en cierta situación, efectuó la detención de manera inmediata de uno de los individuos y otro en otro sector, a dos cuadras del lugar donde se habría cometido el hecho delictivo".

DINÁMICA DEL ASALTO

Las víctimas integraban una delegación guiada por una empresa de turismo que recorría algunos de los principales atractivos de la Ciudad Puerto. Según explicó el capitán Cárdenas, los visitantes habían llegado desde Santiago para participar en un recorrido por distintos puntos de la ciudad.

"Estos dos turistas se encontraban con una empresa de turismo, llegaron desde la ciudad de Santiago y se encontraban realizando el tour principal que se realiza en el sector del Sotomayor, miradores, etc".

De acuerdo con los antecedentes del procedimiento, los individuos habrían seguido a los turistas y esperado el momento oportuno para cometer el delito, situación que fue advertida por personal policial que se encontraba en el sector. El oficial detalló cómo se concretó la intervención:

"Estos sujetos se encontraban efectuando el seguimiento de estos turistas, esperaban el momento exacto para poder perpetrar su hecho delictivo y fue en el momento exacto que fue visto por el personal de carabineros quienes practicaron la detención de manera inmediata".

La rápida intervención de los funcionarios permitió recuperar la especie sustraída, correspondiente a una cadena de oro cuyo valor fue informado por las propias víctimas. "Una cadena de oro avaluada por las víctimas alrededor de 1.700.000 pesos".

IMPUTADOS REINCIDENTES

Pese a su corta edad, los detenidos registran antecedentes en las bases de datos policiales por hechos similares. Al respecto, el subcomisario confirmó que ambos eran conocidos por Carabineros debido a sus reiteraciones en este tipo de delitos. "Estos individuos obedecen a dos imputados conocidos, los cuales se encuentran en la base de datos de carabineros y mantienen reiteraciones por el mismo delito".

Asimismo, la autoridad policial explicó que este tipo de delincuentes utiliza una modalidad de seguimiento y coordinación para identificar a sus víctimas, especialmente en sectores comerciales y turísticos. Según advirtió, el procedimiento permitió detectar esta dinámica mientras se desarrollaba el asalto.

"Marcan a las víctimas, les sacan fotografías, se las envían entre ellos y empiezan a seguir a las personas para buscar, elegir el momento exacto para poder dar inicio a su hecho delictivo’’.

BALANCE DE SEGURIDAD

El operativo se enmarca en las labores preventivas desplegadas durante el fin de semana en el sector céntrico de Valparaíso. En ese contexto, el capitán Cárdenas destacó los resultados de los procedimientos policiales, que permitieron concretar detenciones por distintos delitos contra la propiedad y las personas.

"El fin de semana se logró la detención de diez personas por distintos delitos en cuanto a robo, (…) además, cinco detenidos por robo accesorio y vehículo en el sector del mercado puerto".

Finalmente, la autoridad entregó recomendaciones de autocuidado dirigidas a residentes y visitantes, haciendo hincapié en la importancia de evitar la exposición de objetos de valor en lugares concurridos, especialmente en zonas turísticas y comerciales.

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