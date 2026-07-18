Casi 200 mil clientes permanecen sin suministro eléctrico en la región de Valparaíso

El sistema frontal que afecta desde el jueves 16 de julio a la región de Valparaíso y a gran parte de la zona central de Chile continúa generando importantes consecuencias durante la mañana de este sábado 18, entre ellas extensos cortes en el suministro eléctrico que mantienen a miles de hogares sin energía.

De acuerdo con la información entregada por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), un total de 196.462 clientes permanecen sin suministro eléctrico en la región de Valparaíso.

La comuna con la mayor cantidad de clientes afectados es Quilpué, con 25.071 interrupciones del servicio. Le siguen Valparaíso, con 15.742; Viña del Mar, con 14.802; Villa Alemana, con 14.341; La Ligua, con 12.386; Quillota, con 10.610; y Puchuncaví, con 10.374 clientes sin electricidad.

También se reportan cortes de suministro en La Calera (8.964), Limache (8.765), Nogales (8.081), Zapallar (6.354), El Quisco (6.040), Hijuelas (5.947), El Tabo (5.742), Putaendo (5.753), San Felipe (5.418), Olmué (4.070), Algarrobo (3.946), Concón (3.736), La Cruz (3.368), Quintero (2.676), Petorca (2.523), Santo Domingo (1.524), Santa María (1.384), Rinconada (627), San Esteban (286) y San Antonio (232).

La SEC precisó que la información se construye a partir de los procesos de carga de datos realizados por las empresas distribuidoras de energía eléctrica, los que son monitoreados permanentemente por el organismo fiscalizador.

Asimismo, indicó que las cifras se actualizan de manera dinámica a medida que las compañías completan el envío de antecedentes, por lo que los registros pueden presentar variaciones con el paso de las horas.

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