Cartagena mantiene cerrado paso peatonal por riesgo de desprendimientos y prepara proyecto para estabilizar ladera

Desde el pasado mes de julio, la Municipalidad de Cartagena ha mantenido un seguimiento de las condiciones de la ladera del sector Ignacio Carrera Pinto, donde permanece cerrado el paso peatonal debido al riesgo de desprendimiento de rocas y tierra. La intervención comenzó durante esta jornada, conforme a la planificación que contemplaba iniciar los trabajos a principios de noviembre.

La decisión de esperar para ejecutar estas labores respondió a las condiciones del terreno, que quedó blando e inestable producto de las lluvias y los sucesivos sistemas frontales. Una vez superado ese período, los equipos municipales de DIMAO, Operaciones y Seguridad, iniciaron el despeje de vegetación, retiro de maleza, ramas, basura y escombros, además de la limpieza de la parte superior de la ladera para evaluar su estado y retirar el material suelto.

La alcaldesa Lily Silva explicó que "después de los temporales de lluvia nos pudimos percatar de que efectivamente estaban cayendo roqueríos, tierra y árboles. Esperamos que pasara todo el proceso de lluvia y hoy estamos con todos nuestros equipos municipales haciendo la pega que necesita la comunidad. Hemos sacado botellas, basura y escombros, además de podar y retirar maleza. Queremos contarles que el paso va a seguir cerrado y vamos a trabajar para encontrar una solución más definitiva”.

Respecto del muro de contención construido hace aproximadamente dos años, este no consideró las condiciones completas de la ladera ni cuenta con la altura suficiente para contener las rocas y el material que se desprende desde la parte superior. Por ello, se requiere desarrollar un nuevo proyecto que permita abordar integralmente la estabilidad del terreno.

Tras las primeras labores de despeje, se determinó que todavía existe material suelto, por lo que el paso peatonal continuará cerrado y no será habilitado mientras existan riesgos para las personas. Como medida inmediata, el municipio trabajará en una contención provisoria para evitar que rocas o material desprendido lleguen directamente a la calle.

Paralelamente, se avanzará en un proyecto definitivo que contemple estudios de ingeniería y mecánica de suelos, con el objetivo de determinar la alternativa más adecuada para estabilizar la ladera y garantizar la seguridad del sector.

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