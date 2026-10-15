Cartagena coordina acciones de seguridad con Carabineros, la PDI y la Armada de cara a la próxima temporada estival

La preparación de la próxima temporada estival y el fortalecimiento de la coordinación entre las instituciones encargadas de la seguridad, fueron parte de los temas abordados en una nueva sesión del Comité de Coordinación Operativa de Seguridad Pública de Cartagena, encabezada por la alcaldesa Lily Silva García.

La instancia también se enmarca en el avance hacia la implementación de la Mesa Comunal de Seguridad, contemplada en la Ley de Seguridad Municipal, como parte de las acciones orientadas a fortalecer la coordinación entre el municipio y las instituciones competentes en la materia.

Uno de los focos del trabajo es la próxima temporada estival, período en que Cartagena recibe a un importante número de visitantes y que exige una coordinación permanente para responder a las necesidades de seguridad del territorio.

"Seguimos trabajando desde el primer día por la seguridad de nuestra comuna. Para nosotros es fundamental fortalecer la coordinación con Carabineros, la PDI y la Armada, porque los desafíos en esta materia requieren un trabajo conjunto y permanente", señaló la alcaldesa Lily Silva García.

La jefa comunal también destacó los preparativos para el período estival. "También estamos preparando el Plan Verano, para responder a las necesidades de seguridad durante la temporada estival y entregar mayor tranquilidad a nuestros vecinos y a quienes nos visitan", agregó.

A través de estas instancias, el municipio busca fortalecer la articulación con las instituciones competentes y avanzar en acciones coordinadas que contribuyan a la seguridad de la comunidad durante todo el año.

Cabe hacer presente que la reunión contó con la participación del director municipal de Seguridad Pública, Emergencia y Fiscalización, Emilio Matheu, además de representantes de Carabineros, la Policía de Investigaciones y la Armada, con el objetivo de reforzar el trabajo conjunto frente a los desafíos de seguridad de la comuna.

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