Carabineros rescató a 42 turistas de Las Cabras tras quedar varados en la cuesta Caracoles en Los Andes

Una masiva y oportuna evacuación coordinada por Carabineros de la Subcomisaría Los Libertadores (F) permitió poner a salvo a un contingente de 42 turistas (adultos y niños), quienes quedaron varados por un desperfecto mecánico del bus que los trasladaba a más de 2.500 metros sobre el nivel del mar en la ruta internacional en Los Andes.

El grupo de pasajeros había viajado desde la comuna de Las Cabras con destino al sector de Portillo para disfrutar de un día de esparcimiento en la nieve. Sin embargo, el viaje de retorno se vio drásticamente interrumpido cuando el bus de la Ilustre Municipalidad de Las Cabras, vehículo que los trasladaba, sufrió un desperfecto mecánico mayor.

La falla dejó a la máquina completamente en panne, específicamente en la curva número 17 de la cuesta Caracoles, un sector de alta complejidad vial y climática.

Ante el inminente peligro por la geografía de la zona y el rápido descenso de las temperaturas, se activó de forma inmediata un operativo de emergencia. Carabineros dispuso el despliegue de su personal especialista en Montaña y Frontera, quienes acudieron al lugar equipados para condiciones extremas.

Los efectivos policiales abordaron el bus, calmaron a los pasajeros y coordinaron su traslado seguro y ordenado. Todos los turistas fueron evacuados de la zona de peligro y llevados hasta las dependencias del cuartel de Guardia Vieja.

En dicha unidad policial se les brindó refugio y abrigo, logrando evitar que tanto los menores como los adultos se expusieran de forma prolongada a las bajas temperaturas de la Alta Cordillera. Gracias a la rápida acción del personal fronterizo, el incidente no registró personas lesionadas ni casos de hipotermia.

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