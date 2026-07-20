Carabineros resalta rescate aeromédico en Cabildo y destaca presencia de 400 efectivos en emergencias asociadas a las lluvias

Un amplio despliegue de seguridad y emergencia mantiene Carabineros de Chile en toda la región de Valparaíso debido a las consecuencias del último sistema frontal. La general Patricia Vásquez entregó un balance de las labores desarrolladas por la institución, destacando el trabajo permanente que se ha desplegado en las provincias de Aconcagua, San Antonio, Viña del Mar, Marga Marga y Valparaíso, con énfasis en la protección de la comunidad y la conectividad.

BALANCE HUMANO

La autoridad policial lamentó el fallecimiento de una persona durante la emergencia. No obstante, también destacó un exitoso operativo de evacuación aeromédica realizado en las últimas horas en la comuna de Cabildo, el que permitió responder a una situación de alta complejidad.

"Hoy justamente se hizo un rescate, un traslado aéreo de un lugar que se encontraba afectado en la comuna de Cabildo. Una persona tenía que hacerse un trasplante urgente, el riñón no tenía cómo salir porque se encontraba aislado", detalló la General Vásquez.

MONITOREO DE RUTAS

Uno de los principales focos del trabajo de Carabineros ha sido el resguardo de las rutas afectadas por el sistema frontal, especialmente en aquellos sectores donde existen riesgos para los conductores. En ese contexto, la institución mantiene un monitoreo permanente, las 24 horas del día, para prevenir accidentes en caminos con daños estructurales.

"Tenemos desplegados todo el servicio de tránsito, puesto que tenemos lugares que están cortados, por ejemplo la ruta Puchuncaví y en Papudo. 24-7, porque sobre todo Puchuncaví hay un socavón donde la no presencia de carabineros puede producir un accidente grave que vehículos pasen y caigan a este socavón", advirtió la jefa policial.

SITUACIÓN EN PETORCA

Respecto de la provincia de Petorca, actualmente declarada zona de catástrofe, la general Vásquez informó que se realizaron sobrevuelos junto al delegado presidencial para evaluar el estado de las localidades aisladas. Según explicó, hasta ahora se constató que las comunidades se encuentran en buenas condiciones y no han efectuado requerimientos formales. Sin embargo, no se descarta el traslado de alimentos y enseres en caso de que el aislamiento se prolongue.

En materia de orden público, la autoridad indicó que durante los últimos tres días se han registrado 16 manifestaciones relacionadas con la interrupción del suministro eléctrico. Frente a este escenario, Carabineros mantiene desplegados sus dispositivos de Control de Orden Público (COP) para resguardar la seguridad y prevenir incidentes.

"Esperamos que a medida que se vaya reponiendo el suministro eléctrico, claramente la gente se sienta más tranquila y no se convoque a estas manifestaciones, barricada o manifestación con barricada", concluyó Vásquez.

Finalmente, la institución destacó que el helicóptero regional no solo ha sido clave en las labores de emergencia en la región de Valparaíso, sino que también ha brindado apoyo a la compleja situación que enfrenta la región de Coquimbo, manteniendo al mismo tiempo los servicios habituales de orden público, seguridad preventiva y decomiso de drogas.

(IMÁGENES: CUENTA OFICIAL DE ''X'' CARABINEROS REGIÓN DE VALPARAÍSO)

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