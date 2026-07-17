Carabineros reporta más de medio centenar de emergencias y tres lesionados por operativos asociados al sistema frontal en la V Región

Las intensas lluvias y el fuerte viento asociados al sistema frontal mantienen desplegados a cientos de funcionarios de Carabineros en distintos puntos de la región de Valparaíso, donde la institución ha reforzado sus servicios para apoyar las labores de emergencia, resguardar los cortes de tránsito y colaborar con los organismos encargados de la respuesta ante la contingencia.

En ese contexto, la jefa de Zona de Carabineros Valparaíso, general Patricia Vásquez, informó que "en la región de Valparaíso, Carabineros de Chile ha empleado durante estos dos días de emergencia a más de 400 efectivos diarios" y explicó que, precisamente por ese despliegue y "para que cubran las diferentes provincias, San Antonio ha sido postergado hasta que las condiciones del tiempo se encuentren llanas a que pueda trabajar la fuerza pública en la megatoma del cerro Centinela".

Respecto de las emergencias registradas durante las últimas horas, la oficial indicó que "hemos tenido más de 54 llamados que han generado procedimientos policiales en la zona de Valparaíso", precisando que hay tres reportes de lesionados, con uno muy importante que se registró en la comuna de Algarrobo, donde una persona cayó al interior de un socavón, resultando con lesiones catalogadas como leves.

Asimismo, subrayó que "Carabineros es parte de la cadena del eslabón de seguridad, custodiando los cortes de tránsito para que los equipos de emergencia operen".

La general Vásquez también señaló que "aprovecho esta instancia para hacer un llamado a obedecer la voz de la autoridad. Estamos en una emergencia compleja para la región, sigue el frente de mal tiempo, por lo tanto, aquellos lugares donde la ruta se encuentre cortada, donde Carabineros esté señalando que no pueden transitar vehículos, que la gente realice sus desvíos, que evite salir de sus casas a no ser que sea necesario".

Además, sostuvo que "lo principal es justamente que prevengan situaciones donde tenga que intervenir la fuerza policial, puesto que hoy estamos abocados no solamente a la emergencia, sino que a funciones de orden y de seguridad, que son propias de nuestras funciones como Carabineros de Chile".

En relación con la capacidad de respuesta aérea, la autoridad policial informó que "tenemos un helicóptero dispuesto, pero siempre y cuando las condiciones técnicas que nos reporte el piloto pueda esta aeronave trasladarse", enfatizando que "no podemos exponer a nuestros pilotos a tener un accidente. Hoy está totalmente cubierto, está el cielo encapotado, por lo tanto es imposible desplazar una aeronave".

Mientras se mantiene vigente la emergencia meteorológica en la región, Carabineros continúa apoyando las labores de respuesta junto a los demás organismos desplegados en terreno, manteniendo vigilancia en los puntos críticos y reforzando el llamado a la ciudadanía a respetar las restricciones y medidas preventivas adoptadas.

PURANOTICIA