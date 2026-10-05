Carabineros reporta detención de 14 personas por robos en el centro de Valparaíso

Un total de 14 personas han sido detenidas por delitos vinculados a robos durante los últimos 10 días en el centro de Valparaíso, como resultado de los servicios desplegados por Carabineros de la 2ª Comisaría Central.

De acuerdo con la información entregada por la policía uniformada, los procedimientos permitieron detener a tres personas que mantenían órdenes de detención vigentes por delitos de robo por sorpresa, además de otros cinco individuos sorprendidos cometiendo este mismo tipo de ilícito.

A ello se suman cuatro detenidos por robos con violencia, procedimientos que contaron con la colaboración de patrullas de la Municipalidad de Valparaíso, y otras dos personas aprehendidas por el delito de receptación.

En estos últimos casos, Carabineros señaló que los detenidos mantenían en su poder elementos asociados a la comisión de delitos, entre ellos teléfonos celulares y cadenas que habían sido cortadas.

El capitán Felipe Cárdenas, subcomisario de la 2ª Comisaría Central de Valparaíso, explicó que los individuos identificados durante estos procedimientos operaban tanto en grupos como de manera individual.

Además, destacó que todos los detenidos corresponden a hombres de entre 15 y 24 años, antecedente que forma parte del perfil identificado por Carabineros en los procedimientos realizados durante los últimos días.

Según explicó el oficial, parte de estos resultados se relaciona con la implementación de servicios focalizados y labores de personal policial de civil, estrategia que busca detectar directamente a quienes participan en este tipo de delitos en el centro de la ciudad.

"Quiero recalcar también el compromiso de Carabineros de Chile con la comunidad, manteniendo sus servicios focalizados y cambiando sus formatos de servicios permanentes con la comunidad", señaló el capitán Cárdenas.

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