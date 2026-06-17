Carabineros refuerza seguridad en estaciones y trenes de EFE Valparaíso con controles y vigilancia con efectivos encubiertos

Con una formación de Carabineros en la Estación Limache, se dio inicio a un plan de refuerzo de la seguridad al interior y exterior de las estaciones ferroviarias, coordinado en conjunto por la Delegación Presidencial Provincial de Marga Marga, la Prefectura de Carabineros de Marga Marga y EFE Valparaíso.

Las autoridades explicaron que durante 2026 se ha fortalecido el trabajo colaborativo entre EFE Valparaíso y la policía uniformada, con mayor presencia de funcionarios en el servicio y aumentando operativos de control. Las rondas conjuntas en trenes, que comenzaron en Marga Marga, ya se ha extendido a todas las comunas del recorrido de EFE, con intervenciones en estaciones y trenes de Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué, Villa Alemana y Limache.

Los controles -donde participan funcionarios policiales y guardias tácticos de EFE- tienen un carácter preventivo en materia de seguridad pública y, además, permiten realizar una serie procedimientos de fiscalización a bordo y en estaciones, abordando evasión y venta ambulante, entre otras acciones no permitidas. En este sentido, durante los últimos dos meses, Carabineros ha cursado más de un centenar de infracciones y ha detenido a 17 personas en el marco de estos operativos conjuntos.

De acuerdo a lo señalado por las autoridades, entre las acciones de refuerzo que se están poniendo en marcha está la incorporación de Carabineros de civil en los viajes, de tal manera de contar con más vigilancia a bordo, con foco en la disuasión, prevención e intervención.

Sobre esta nueva estrategia, el delegado presidencial provincial de Marga Marga, Gonzalo Azancot, señaló que "la idea es colaborar con los esfuerzos que está haciendo EFE para mantener la seguridad en el servicio, el cuidado de los usuarios, un el tren seguro contra el vandalismo, contra la incivilidad, contra el comercio ilegal, contra la evasión. Tenemos la colaboración firme de Carabineros, que van a apoyar en forma permanente, en un plan preventivo para evitar todas las incivilidades y el vandalismo que pueda estar perjudicando el viaje tranquilo de nuestros usuarios”.

Por su parte, el gerente general de EFE Valparaíso, Miguel Saavedra, explicó que "estamos realizando estos operativos en conjunto con Carabineros, un refuerzo de nuestra seguridad habitual permanente en nuestras 21 estaciones, en nuestras estaciones y trenes. En este sentido, agradecer el esfuerzo que está realizando tanto la Delegación Provincial de Marga Marga como también Carabineros, para poder reforzar el apoyo en materia de seguridad hacia nuestros pasajeros, hacia el servicio de pasajeros de Limache-Puerto”.

Cabe hacer presente que tras la formación de efectivos de Carabineros en la Estación Limache, se dio inicio a un operativo que incluyó fiscalización a bordo de trenes y vigilancia en el entorno de distintas estaciones del Tren Limache-Puerto.

PURANOTICIA