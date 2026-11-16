Un total de 969 personas detenidas y más de 11 mil controles preventivos realizó Carabineros durante los últimos siete días en la región de Valparaíso, de acuerdo con el balance presentado por la institución en una nueva sesión del Comité Policial Regional.

Las cifras fueron expuestas por el general Álex Bahamóndez, jefe de la Zona de Carabineros Valparaíso, en el marco de la reunión semanal que se desarrolla en dependencias de la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso.

En la instancia también se informó que los casos policiales registraron una disminución de 5,4% respecto del mismo período del año anterior, lo que equivale a 2.352 casos menos.

El seremi Hernán Silva señaló que "las cifras de este comité policial dan cuenta de un importante despliegue policial en la región de Valparaíso, con 969 personas detenidas durante la semana y una disminución de un 5,4% en los casos policiales respecto del año pasado, lo que representa 2.352 casos menos. Sin embargo, sabemos que la ciudadanía exige seguir mejorando la seguridad y enfrentar con mayor fuerza los delitos que generan preocupación".

La autoridad agregó que la llegada del nuevo jefe de Zona de Carabineros representa una oportunidad para fortalecer la coordinación, mejorar la gestión operativa y reforzar la presencia policial en los distintos territorios.

Por su parte, el general Bahamóndez destacó que los controles y detenciones son parte de una estrategia preventiva desplegada en las distintas comunas de la región, con énfasis en el orden público y la reducción de incivilidades.

El balance también incluyó resultados acumulados durante 2026: Carabineros ha incautado cerca de 3.500 kilos de drogas y desarticulado 37 organizaciones criminales.

"Estos resultados, sin duda, nos motivan a seguir fortaleciendo nuestro trabajo preventivo y en terreno, con la comunidad para incrementar la sensación de seguridad, de mantener mayor presencia policial y focalizar nuestros servicios policiales en aquellos lugares donde más se requiere resguardo y seguridad", concluyó el jefe de Zona.

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