Carabineros incauta más de 41 kilos de marihuana en control vehicular en la ruta 5 Norte de Papudo

Más de 41 kilos de marihuana elaborada incautó Carabineros durante un control vehicular en la ruta 5 Norte, en un procedimiento que terminó con la detención de un hombre de 47 años, quien transportaba la sustancia al interior de un automóvil.

El operativo se desarrolló a la altura del kilómetro 156,2, en dirección al sur, en el marco del servicio preventivo Ruta Segura. En ese lugar, personal de la Tenencia de Carreteras Petorca fiscalizó un vehículo tipo station wagon.

Durante la inspección, los funcionarios percibieron un fuerte olor característico a marihuana, lo que motivó una revisión más exhaustiva del automóvil.

Fue así como, en el asiento trasero, encontraron cuatro bolsas que contenían 20 paquetes con una sustancia vegetal de color verde, aparentemente cannabis sativa.

Ante el hallazgo, Carabineros detuvo al conductor, un ciudadano venezolano de 47 años que mantenía documentación de identidad chilena.

Posteriormente, personal especializado del OS7 realizó los peritajes y el pesaje de la sustancia, estableciendo que correspondía a 41 kilos y 800 gramos de marihuana elaborada, con resultado positivo para THC.

Por instrucción de la Fiscalía, también fueron incautados el vehículo y un teléfono celular, bajo las respectivas cadenas de custodia. En tanto, la droga quedó bajo custodia del OS7 para su posterior remisión al Servicio de Salud.

PURANOTICIA