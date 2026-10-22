Carabineros incauta 142 mil cigarrillos de contrabando en La Ligua y detiene a tres sujetos

Durante la madrugada de este miércoles, cerca de las 02:00 horas, personal de Carabineros de la Tenencia Carreteras Petorca realizaba controles vehiculares selectivos en la Ruta 5 Norte, en dirección al sur, a la altura del sector Longotoma, cuando detectó un tractocamión que se encontraba detenido en la vía.

Al fiscalizar el vehículo, el conductor manifestó voluntariamente que transportaba cigarrillos en el semirremolque. Ante esta información, el personal policial procedió a revisar la carga, encontrando 710 cartones de cigarrillos, equivalentes a un total de 142.000 unidades.

En el procedimiento fueron detenidos tres hombres adultos, todos de nacionalidad chilena, de 37, 38 y 54 años, respectivamente. Según los antecedentes disponibles, los tres registran antecedentes penales.

Finalmente, los tres imputados fueron detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público, que deberá continuar con las diligencias correspondientes.

PURANOTICIA