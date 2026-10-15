Carabineros identifica a 86 sujetos vinculados a robos grupales en Valparaíso y Viña del Mar: ocho de cada diez son menores

Tras una serie de operativos policiales que han dejado en Valparaíso y Viña del Mar cerca de una treintena de detenidos vinculados a la violenta agrupación juvenil conocida como «La Jauría», la general Patricia Vázquez, jefa de la V Zona de Carabineros en entrevista con Puranoticia.cl, entregó una radiografía del fenómeno delictual que afecta sobre todo al plan porteño.

Si bien, las diligencias han permitido concretar numerosas aprehensiones, la autoridad advirtió que la legislación vigente en materia de responsabilidad penal adolescente, junto con la deserción escolar y las falencias en la intervención social, contribuyen a perpetuar un ciclo delictivo que requiere una respuesta coordinada de las instituciones educativas y de protección.

VIOLENCIA GRUPAL

La investigación en torno a la agrupación delictual denominada «La Jauría» tomó fuerza a fines de septiembre, luego de la viralización de registros audiovisuales de asaltos y la acumulación de denuncias por robos violentos contra transeúntes, adultos mayores y turistas en el centro de Valparaíso. Según los antecedentes, sus integrantes operan principalmente en el eje de calle Pedro Montt y las inmediaciones de las plazas Victoria y Uruguay, además de Bellavista, con desplazamientos que también alcanzan a la comuna de Viña del Mar.

Al referirse al modo de operar de esta agrupación, integrada por adolescentes de entre 14 y 17 años, la general Patricia Vázquez enfatizó que no se trata de hechos aislados, sino de una estructura organizada para cometer delitos: "Esos son jóvenes que tienen muchas reincidencias, que son los mismos y que justamente actúan en grupo, y eso estaríamos hablando posiblemente, pero eso es competencia de la fiscalía, llegar a relacionarlos con una asociación ilícita".

A partir de una orden amplia de investigar otorgada por la Fiscalía de Valparaíso a la Sección de Investigación Policial (SIP) de la Segunda Comisaría, Carabineros intensificó los patrullajes y controles, logrando concretar más de 20 procedimientos y cerca de 29 detenciones. No obstante, la labor policial se enfrenta a las limitaciones del sistema de responsabilidad penal adolescente, ya que, según lo expuesto por la autoridad, gran parte de los aprehendidos recupera la libertad a las pocas horas, al estar involucrada en delitos considerados de menor cuantía, como la sustracción de celulares, cadenas y cámaras.

Sobre esta situación y la preocupación ciudadana por la falta de consecuencias penales para parte de los involucrados, la jefa de la V Zona explicó: "más del 50% de los delincuentes juveniles, son jóvenes que son inimputables, y ese es el problema".

86 SUJETOS IDENTIFICADOS

De acuerdo con las cifras institucionales, Carabineros mantiene individualizados a 86 sujetos de interés que operarían bajo esta modalidad grupal en el Gran Valparaíso. Del total, un 80% corresponde a menores de edad, respecto de quienes existen antecedentes como domicilios, identidades y registros policiales.

Sin embargo, Vázquez sostuvo que las detenciones, por sí solas, no permiten resolver el problema de fondo, pues la identificación de los involucrados y el control policial no necesariamente impiden que vuelvan a delinquir. Al abordar el nivel de conocimiento que mantiene la institución sobre estos jóvenes, señaló: "Nosotros tenemos los nombres, los lugares y los domicilios".

En esa misma línea, la jefa policial resumió su diagnóstico sobre las limitaciones de la acción policial frente a este fenómeno: "Nosotros hacemos el control policial, pero el problema es la enfermedad en el fondo".

Al analizar el contexto en que se desenvuelven estos jóvenes, la general hizo hincapié en la deserción escolar, las dificultades familiares y la normalización de la obtención de ingresos mediante actividades delictivas. Según su diagnóstico, estas condiciones favorecen que algunos adolescentes busquen acceder a bienes de consumo y marcas de lujo a través de los robos, sin que su paso por instituciones estatales se traduzca necesariamente en procesos efectivos de rehabilitación y reinserción.

RESPONSABILIDAD ESTATAL

Frente a este escenario, Vázquez emplazó a los organismos estatales encargados de la prevención, la educación y la protección de niños, niñas y adolescentes a asumir un papel más activo: ‘’el control lo hacemos, pero hay otros organismos que tienen que hacerse responsables".

Asimismo, insistió en la necesidad de abordar las causas que favorecen la incorporación de menores de edad a estas dinámicas delictivas, haciendo un llamado a las instituciones responsables de la prevención y la intervención temprana:

"Ahí está el llamado, ¿está el llamado a quién? A los organismos que tienen que preocuparse de la decepción escolar, de darles oportunidades y de pesquisarnos".

Finalmente, la general Patricia Vázquez reiteró el compromiso de Carabineros de reforzar la presencia policial en las calles del Gran Valparaíso. No obstante, insistió en que enfrentar de manera efectiva la reincidencia delictual requiere una respuesta que vaya más allá de las detenciones, con una revisión de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente y una participación activa del Ministerio de Educación, los municipios y los organismos de protección de la niñez.

PURANOTICIA