Carabineros detiene a mujer implicada en homicidio en Playa Ancha: hay dos detenidos

Carabineros de la Sección OS9 Valparaíso, por disposición del Ministerio Público, a través de la Fiscalía Local de Valparaíso, desarrolló una investigación que permitió ubicar y detener a dos personas por el delito de homicidio, hecho ocurrido el pasado 7 de abril en el cerro Playa Ancha, donde un hombre de 41 años resultó fallecido.

Los peritajes efectuados por el Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar) y las diligencias investigativas, permitieron identificar y establecer la identidad de dos personas, las cuales fueron puestas a disposición del Ministerio Público.

Tras el otorgamiento de las respectivas órdenes de detenciones, el 10 de junio pasado fue detenido un hombre de 36 años en el barrio El Almendral de Valparaíso, y tras su formalización quedó sujeto a la medida cautelar de prisión preventiva.

Posteriormente, este miércoles 17 fue detenida en el cerro Playa Ancha una mujer de 33 años, quien será puesta a disposición del Tribunal de Valparaíso.

"En el mes de abril existió un homicidio en el sector de Playa Ancha. Labocar realizó los peritajes en el lugar, logrando evidenciar la identidad de dos personas. Así, personal de OS9 realizó los peritajes para hacer seguimiento y detener a estos dos individuos. El hombre se mantiene en prisión preventiva y la mujer pasará a control de detención", informó la teniente coronel Marycarmen Mediavilla, subprefecto de los Servicios de la Prefectura de Carabineros de Valparaíso.

PURANOTICIA