Carabineros destaca menor resistencia de pobladores al inicio de la segunda etapa del desalojo de la megatoma de San Antonio

Con un amplio despliegue policial y el apoyo de distintas instituciones públicas, este martes 30 de junio comenzó la segunda fase del operativo de desalojo de la megatoma ubicada en el cerro Centinela de San Antonio. El procedimiento contempla la intervención de nuevos sectores del asentamiento irregular, en medio de un escenario marcado por retiros voluntarios de ocupantes y una menor resistencia en comparación con el operativo realizado en febrero pasado.

En ese contexto, la jefa de Zona de Carabineros Valparaíso, general Patricia Vásquez, destacó el trabajo coordinado desarrollado durante los últimos meses y sostuvo que, a diferencia de lo ocurrido durante febrero en la primera parte del desalojo, "durante la noche no hubo barricadas", lo que permite evaluar de mejor manera las condiciones en las que operarán las fuerzas policiales apostadas en el lugar.

Asimismo, indicó que Carabineros actúa "en apoyo y en auxilio de los equipos municipales y de la Delegación que deben trabajar en terreno en la misma toma", agregando que la institución se encuentra desplegada con los recursos necesarios para resguardar la seguridad de las personas que aún permanecen en el lugar.

La general Vásquez explicó que, primero, el despliegue busca proteger "a la gente que está habitando la megatoma, para que salgan con tranquilidad niños, niñas, mujeres, hombres, hombres adultos, electrodependientes, de acuerdo al catastro que nos ha entregado la Delegación". Además, recordó que durante el fin de semana se dispusieron camiones para facilitar el retiro de pertenencias y el abandono voluntario de las viviendas, mientras que también se efectuaron cortes de suministro eléctrico por parte de Chilquinta en conexiones que abastecían irregularmente al sector.

Respecto del trabajo operativo, la autoridad policial señaló que Carabineros se encuentra concentrado en el sector sur del terreno, donde se desarrolla el aseguramiento del área para permitir el ingreso de los equipos encargados de ejecutar el procedimiento. En esa línea, indicó que "de acuerdo al análisis de inteligencia que se ha realizado, prevemos que sería una jornada tranquila, pero esto puede ir variando", razón por la cual hizo un llamado a los ocupantes a colaborar con el operativo y respetar las instrucciones impartidas por el personal policial.

También señaló que la proyección es avanzar alrededor de 1 hectárea diaria y detalló que durante las noches continuarán desarrollándose servicios especiales de resguardo para proteger los sectores ya intervenidos y facilitar la continuidad del desalojo.

Consultada sobre las diferencias respecto del desalojo efectuado en febrero, la general Vásquez reconoció que "efectivamente, tenemos una diferencia de medios" y explicó que "claramente ha habido una reducción de los medios desplegados, justamente de acuerdo a los análisis que se han realizado". No obstante, subrayó que se mantiene un contingente importante de personal de Control de Orden Público (COP), unidad especializada de la policía que participa en este tipo de procedimientos.

En relación con el trabajo de inteligencia desarrollado para esta nueva fase, la jefa policial recordó que cuando se enfrentó inicialmente la situación en la megatoma, "esto se venía anunciando hace mucho tiempo y, por lo tanto, la gente nunca pensó que el mandato judicial iba a dar pie a ello". Sin embargo, añadió que tras lo ocurrido en febrero "claramente las personas se dieron cuenta que el Estado se hace presente, a través de los equipos de la Delegación, Municipalidad y del resguardo de Carabineros".

Finalmente, reiteró el llamado a los habitantes del sector a colaborar con el operativo y "obedecer las instrucciones de Carabineros para asegurar su seguridad".

Cabe hacer presente que la segunda fase del desalojo continuará desarrollándose durante toda esta semana en el cerro Centinela bajo monitoreo permanente de las autoridades, que evaluarán diariamente el avance de las labores y las condiciones de seguridad para determinar el ritmo de la intervención en las próximas jornadas.

PURANOTICIA