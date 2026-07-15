Carabineros despliega servicios extraordinarios en la región de Valparaíso ante avance del sistema frontal

En el marco de la emergencia meteorológica que afectará a la región de Valparaíso, Carabineros de Chile confirmó el despliegue total de sus recursos para enfrentar las contingencias derivadas del sistema frontal. La institución informó que ha participado activamente en las distintas instancias de coordinación técnica, con el objetivo de resguardar la seguridad de la población frente a las intensas precipitaciones y fuertes vientos pronosticados.

Al respecto, el Coronel Jaime Camps detalló el nivel de preparación de la institución y la coordinación que se ha desarrollado en el territorio:

"Quiero contarles que Carabineros de Chile ha participado obviamente a nivel local, a través de los distintos COGRID que se han hecho comunales, provinciales y obviamente a nivel regional".

DESLIEGUE DE UNIDADES ESPECIALIZADAS

Con el propósito de responder de manera oportuna a los requerimientos de la comunidad, Carabineros mantendrá un despliegue operativo permanente, reforzando sus servicios durante toda la contingencia.

"Estamos preparados para la contingencia 24/7, tenemos ya organizados nuestros servicios extraordinarios, con el contingente necesario", aseguró el Coronel Camps.

El plan de acción considera no solo el trabajo del personal territorial, sino también el apoyo de unidades especializadas para rescates, emergencias y control del orden público, las que permanecerán operativas mientras se extienda el evento meteorológico.

"Servicios especializados que nos acompañan también para la contingencia, ya sea a través de nuestro Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE), nuestra aeronave institucional que también está operativa, así mismo el personal de Control de Orden Público".

SEGURIDAD VIAL

La labor de Carabineros estará centrada principalmente en la prevención, el resguardo de la seguridad vial y la asistencia directa a la comunidad. De acuerdo con lo informado por la autoridad policial, las principales acciones contempladas serán:

Cortes y desvíos de tránsito en rutas que presenten riesgos de anegamientos o deslizamientos.

en rutas que presenten riesgos de anegamientos o deslizamientos. Evacuaciones preventivas en sectores vulnerables.

en sectores vulnerables. Apoyo permanente a la ciudadanía afectada por la emergencia.

"Básicamente, nuestra labor es a través de los servicios que se van a disponer, cortes y desvíos de tránsito, evacuaciones preventivas y obviamente el apoyo a la ciudadanía en todo momento", puntualizó el Coronel.

LLAMADO A LA PREVENCIÓN

Finalmente, Carabineros reiteró el llamado al autocuidado, instando a la ciudadanía a informarse únicamente a través de canales oficiales, evitar desplazamientos innecesarios y no exponerse a situaciones de riesgo, especialmente en el borde costero debido a las marejadas.

"El llamado a la comunidad es a informarse por los canales oficiales respecto a la contingencia, a realizar los traslados directamente necesarios, no acercarse al borde costero y también tener presente que hay normas respecto a respetar lo que la autoridad en este caso tiene establecido ante este tipo de contingencia", cerró la autoridad policial.

PURANOTICIA