Carabineros descubre desarme de vehículos robados en una vivienda de Viña del Mar

Un procedimiento de Carabineros permitió descubrir el desarme de vehículos de origen ilícito en una vivienda del sector de Miraflores Alto, en Viña del Mar, donde fue detenido un hombre de 32 años que mantenía antecedentes policiales y penales.

El hecho quedó al descubierto durante diligencias investigativas realizadas por funcionarios de la Sección OS9 Valparaíso, quienes sorprendieron al sujeto en el exterior de su domicilio mientras retiraba partes de un camión 3/4.

Al fiscalizar el vehículo, los funcionarios advirtieron que los dígitos de la placa patente no coincidían con el número de chasis. Tras verificar su identificación, establecieron que el móvil mantenía un encargo vigente por robo, correspondiente a un delito ocurrido el pasado 10 de noviembre en la comuna de Quilpué.

Pero el procedimiento no terminó ahí. Al revisar el inmueble, Carabineros encontró otro automóvil que también se encontraba en proceso de desarme. Ante estos antecedentes, el hombre fue detenido y puesto a disposición de la justicia.

PURANOTICIA