Carabineros de Valparaíso se capacita en normativa migratoria y protocolos de fiscalización a extranjeros

Cerca de 50 funcionarios de Carabineros de distintas unidades de la región de Valparaíso participaron de la primera jornada de formación integral que impulsa la Mesa de Migraciones, con el objetivo claro de fortalecer procedimientos que tengan con personas de otras nacionalidades.

La actividad estuvo a cargo de manera técnica por el Servicio Nacional de Migraciones (Sermig), a través de la oficina regional, y contó con la participación de la Delegación Presidencial Regional, quienes dieron el puntapié inicial a un ciclo de capacitaciones en formación integral a funcionarios policiales.

La Mesa de Migraciones es un espacio de cooperación interinstitucional que busca abordar la migración desde un punto de vista local, con foco en seguridad y ordenamiento, pero bajo parámetros de convivencia y derechos humanos.

En estos talleres se abordan temas tan importantes como la normativa migratoria vigente, documentos claves de identidad y protocolos de fiscalizaciones, las cuales se han ido intensificando durante el presente año.

El delegado Manuel Millones destacó que en la instancia "fomentamos lo interinstitucional para abordar la migración, no sólo el tema de poder expulsar a un extranjero sin su documentación al día, sino también aspectos humanos, como factores que contribuyen a temas que ellos presentan cuando tienen residencias o cuando están de manera irregular, pero tienen niños, o cuando hay personas embarazadas. Esto se ha abordado en esta mesa que hemos impulsado y que hoy se ha materializado en esta capacitación del Sermig a más de 50 funcionarios policiales”.

En tanto, el director regional del Sermig, Daniel Baltra, comentó que "nos interesa entregar todo el conocimiento y las herramientas para quienes están abordando estas temáticas en seguridad ciudadana. Una policía capacitada en esta área permite robustecer el sistema, otorgando certezas a extranjeros y seguridad a toda la comunidad”.

Cabe señalar que la segunda jornada se realizó en la Prefectura de Carabineros Marga Marga, mientras que las siguientes se realizarán en la Prefectura de Aconcagua el 20 de octubre, San Antonio el 26 del presente mes y Viña del Mar el 29 de octubre.

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