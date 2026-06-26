Carabineros confirma que los dos sujetos detenidos por caso de adolescente de Santa María desaparecido son padre e hijo

Nuevos antecedentes surgieron respecto a la investigación por la desaparición de un adolescente de 17 años en la provincia de San Felipe, caso que derivó en la detención de dos hombres que mantienen un vínculo familiar directo y que actualmente son apuntados como los presuntos responsables del secuestro y homicidio de la víctima.

El teniente Fabián Lagos, de la Sección de Encargo y Búsqueda de Vehículos (SEBV) de Carabineros de Valparaíso, explicó que la investigación tuvo como punto de inicio una denuncia por presunta desgracia presentada luego de la desaparición del menor de edad, hecho ocurrido el pasado 23 de junio en la comuna de Santa María.

En ese contexto, el oficial de la policía uniformada señaló que la unidad especializada, en conjunto con la Fiscalía Local de San Felipe, desarrolló diversas diligencias investigativas que permitieron establecer la participación de dos sujetos en los hechos.

"En virtud de las diligencias investigativas en terreno, se logró la vinculación directa de dos sujetos, ambos de sexo masculino y mayores de edad", y precisó que ambos mantienen "un vínculo familiar directo, dado que estos eran padres e hijos", quienes "habrían sido vinculados a raíz de la desaparición de este menor, quienes lo habrían secuestrado y posteriormente realizado el homicidio del mismo".

Asimismo, subrayó que "gracias a esto, se logró poner a disposición del Juzgado de Garantía respectivo a los dos participantes directos" y añadió que "en el marco de diligencias, se logró dar con la ubicación de un cuerpo (en Putaendo), el cual está siendo identificado para ver si efectivamente corresponde al de la víctima en cuestión".

Respecto al estado actual de la causa, el teniente Lagos sostuvo que "este procedimiento se encuentra en pleno desarrollo", mientras continúan las diligencias investigativas destinadas a esclarecer completamente lo ocurrido entre Santa María y Putaendo y confirmar la identidad del cuerpo hallado durante la investigación.

PURANOTICIA