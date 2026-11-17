Un hombre fue detenido por Carabineros en Viña del Mar luego de intentar escapar de un control de identidad durante la madrugada de este martes 17 de noviembre.

El individuo portaba una mochila con diversos elementos presumiblemente destinados a la comisión de delitos, por lo que también fue arrestado por infracción al artículo 445 del Código Penal.

El procedimiento fue desarrollado por personal de la 1ª Comisaría de Viña del Mar, que realizaba patrullajes preventivos en el sector de 4 Oriente con 9 Norte, cuando advirtió la presencia de dos individuos y les solicitó sus respectivas identificaciones.

Sin embargo, ante el requerimiento policial, ambos comenzaron a proferir insultos y huyeron del lugar, lo que dio inicio a un seguimiento que permitió a los funcionarios alcanzar a uno de ellos.

Al momento de su detención, el sujeto mantenía una mochila con distintos elementos que podrían ser utilizados para cometer ilícitos, situación que motivó su arresto por la infracción al artículo 445 del Código Penal, normativa que sanciona la tenencia injustificada de instrumentos conocidos por ser empleados para cometer robos.

Durante la huida, el individuo cayó al suelo y debió ser trasladado hasta un centro asistencial para la constatación de lesiones. En el recinto médico se le diagnosticó una fractura nasal, tras lo cual recibió el alta médica y quedó en dependencias de la unidad policial.

El detenido es de nacionalidad chilena y mantiene antecedentes policiales. Además de la infracción al artículo 445, fue arrestado por ocultación de identidad.

PURANOTICIA