Capturan a cuatro personas y decomisan 4 kilos de droga en operativo en San Antonio

Detectives de la Brigada Antinarcóticos de la PDI San Antonio detuvieron en flagrancia a dos hombres y dos mujeres por infracción a la Ley de Drogas y Armas, en el sector La Campiña de esta comuna.

Gracias al trabajo de análisis criminal e inteligencia policial efectuado por la PDI, se gestionaron órdenes de entrada y registro para tres domicilios.

En esta instancia se incautaron cerca de 4 kilos de cannabis sativa y 16,44 gramos de clorhidrato de cocaína; sustancia ilícita avaluada en alrededor de $18 millones.

Además, como parte del operativo, se halló un arma a fogueo, un arma de confección artesanal, municiones, balanzas y teléfonos celulares.

Estas especies, junto con los antecedentes de la investigación, serán remitidas al Ministerio Público, mientras que los imputados fueron puestos a disposición del Juzgado de Garantía para el correspondiente control de detención.

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