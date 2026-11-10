Candidatos a liderar la Fiscalía Regional de Valparaíso presentar recurso tras ser excluidos

Una exclusión de postulantes sin precedentes es lo que acusan, en privado, algunos aspirantes al codiciado cargo de fiscal regional de Valparaíso, cuando restan solo semanas para que finalice el periodo de Claudia Perivancich, el próximo 29 de diciembre. Según detalló La Tercera, la controversia se originó tras el pleno extraordinario del pasado 6 de noviembre, instancia en la que la Corte de Apelaciones de Valparaíso —integrada por su presidenta Silvana Donoso, las ministras Eliana Quezada, Carolina Figueroa, Rosario Lavín, Nancy Bluck, Maricruz Fierro y Cecilia Sagredo; los ministros Rafael Corvalán y Pedro García; y la ministra (s) Ingrid Alvial— resolvió, por mayoría, que solo seis de los 11 candidatos cumplían con los requisitos legales.

Se trata del fiscal de Villa Alemana Osvaldo Basso, la asesora María José Lecaros, el jefe de la Unidad de Atención a Víctimas Gonzalo Marks, el fiscal Metropolitano Sur Víctor Núñez, el fiscal jefe de Valparaíso Miguel Tapia y el fiscal jefe de Sacfi y coordinador ECOH José Antonio Uribe.

En una decisión dividida, el pleno resolvió excluir a cinco postulantes por observaciones en sus antecedentes documentales: el fiscal jefe de Quintero, Pablo Bravo, y el fiscal Fred Silva, por presentar un certificado de antecedentes para particulares y no uno "para fines especiales"; el fiscal regional de Arica, Mario Carrera —uno de los favoritos del fiscal nacional Ángel Valencia—, por omitir en su declaración jurada que no tiene parentesco con el Presidente de la República ni con José Antonio Kast; la fiscal Greta Fuchslocher, por estar casada con el fiscal jefe de Limache, Guillermo Sánchez, una incompatibilidad que, según cuestionan algunos, debería aplicarse al momento de asumir el cargo y no durante la postulación; y el fiscal jefe de San Antonio, Samuel Núñez, por acreditar su título mediante un certificado del Registro Civil y no con el documento emitido por la Corte Suprema.

Pese a que las ministras Fierro y Alvial votaron a favor de otorgar tres días para subsanar los errores, siguiendo la práctica de otras cortes, la mayoría rechazó esa posibilidad. Ante esta determinación, los cinco afectados presentaron un recurso de reposición, que deberá resolverse antes del próximo lunes, fecha fijada para la votación de la terna.

"El análisis del pleno solo estuvo centrado en exigir lo que la ley y el acta establecen, nada más ni nada menos", señalaron fuentes de la Corte de Valparaíso respecto al estricto criterio aplicado a la nómina.

Sin embargo, los recursos presentados apuntan a una eventual disparidad de criterios entre los concursantes durante la revisión de los antecedentes exigidos, cuestionando que no se habría aplicado el mismo estándar para todos los postulantes.

"En el caso del fiscal Basso se le permitió postular, pese a que su declaración jurada trae un 'error de transcripción'", acusaron fuentes del proceso sobre la generosidad de la corte hacia otros aspirantes.

Por otra parte, la resolución volvió a instalar cuestionamientos sobre las eventuales motivaciones detrás del filtro aplicado por la magistrada que encabeza el tribunal de alzada. Las dudas apuntan a si la exclusión de determinados candidatos podría responder a otros factores, más allá de las observaciones formales detectadas en sus postulaciones.

"Si quiere, el fiscal nacional la puede sacar de Valparaíso e incluso dársela al fiscal Mario Carrera para que la lleve desde Arica", agregó otra fuente para descartar que la decisión busque blindar la causa por nombramientos judiciales que tramita la fiscalía porteña y que involucra al hermano de la presidenta del tribunal, Samuel Donoso.

Con los recursos de reposición ya presentados, el pleno de la Corte de Apelaciones de Valparaíso enfrentará una instancia clave antes de la definición de la terna. La resolución deberá determinar si reconsidera la exclusión de los cinco postulantes o si mantiene la nómina de candidatos habilitados para participar en la audiencia del próximo lunes.

PURANOTICIA