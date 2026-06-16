Cancillería activa ofensiva diplomática para que Valparaíso sea sede del Tratado de Alta Mar

El secretario general de Política Exterior, Frank Tressler, sostuvo una reunión telemática con los embajadores de Chile en el exterior para informarles los lineamientos de la candidatura para que Valparaíso se convierta en sede de la Secretaría del Acuerdo BBNJ, sobre la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad marina más allá de las jurisdicciones nacionales. Esto, luego que el Gobierno de Chile reafirmara este lunes 15 de junio su compromiso con la candidatura como una política de Estado.

Durante la conversación, el secretario general enfatizó la importancia de reforzar en todo el mundo las ventajas que tiene la ciudad de Valparaíso como candidata para acoger la Secretaría del denominado Tratado de Alta Mar.

“Esta es una candidatura muy competitiva y, por lo tanto, son relevantes las gestiones que puedan realizar todos los embajadores desde sus respectivas sedes”, aseguró Tressler.

De igual forma, explicó que se entregarán instrucciones específicas para cada legación, así como un calendario con la agenda de la campaña, que se extenderá entre junio y diciembre de este año.

La decisión sobre la sede de la Secretaría Ejecutiva será adoptada por la Primera Conferencia de las Partes (COP1), en enero de 2027.

Por su parte, el jefe de la División de Medio Ambiente, Cambio Climático y Océanos de la Cancillería, Julio Cordano, presentó los principios que inspiran la candidatura y aseguró que Chile quiere presentar una Secretaría eficiente y transparente, tanto en la rendición de cuentas como en la toma de decisiones.

“Chile tiene un compromiso de larga data con el Derecho Internacional del Mar y ha sido muy activo al participar en las negociaciones sobre la materia, así como en sus acuerdos de implementación”, aseguró.

Y agregó que la propuesta de Chile es de alto estándar ya que el país tiene experiencia albergando organismos de las Naciones Unidas, así como una comunidad científica de primer nivel. A eso se suman la conectividad de Valparaíso y las facilidades que presenta para el funcionamiento de la Secretaría.

Por último, comentó la ventaja de establecer una sede desde el Sur Global que esté bien conectada. “Esta es la única oferta para liderar una oficina de las Naciones Unidas de membresía universal en América Latina”, concluyó.

El delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones, señaló al respecto que "nuestro Gobierno no sólo se ha conformado con informar su compromiso de respaldar la postulación para que Chile sea sede de la BBNJ con su Secretaría Ejecutiva, sino que, además,nuestro canciller le ha pedido a todos los embajadores que difundan esta postulación y que respalden el proyecto para que Chile, y especialmente Valparaíso, ocupen esta secretaría ejecutiva".

"Estamos muy contentos con este compromiso y también a nivel regional vamos a socializar con los distintos actores políticos y sociales de la importancia para que Chile y particularmente Valparaíso albergue esta sede", sentenció.

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