Canciller buscará respaldo de la OEA para que Valparaíso albergue la Secretaría del BBNJ

El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, llegó a Panamá para participar en la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

La agenda del canciller estará enfocada en destacar las prioridades que ha establecido el Gobierno en seguridad y migración, desarrollo económico y construcción de confianzas, y en posicionar la campaña de Chile como sede del Tratado del Mar.

En el encuentro de naciones, que se realizará entre el 22 y 24 de junio, Pérez Mackenna destacará la necesidad de unir a Latinoamérica para combatir el crimen organizado, con una invitación a que más países se sumen al Compromiso de Santiago, que ya integran Argentina, Bolivia, Ecuador, Perú y Chile.

“Llevaré a la OEA nuestra agenda de seguridad porque estamos convencidos de que es la base para la estabilidad y progreso de la región”, señaló el ministro.

Añadió que “invitaremos a más países a sumarse al Compromiso de Santiago porque debemos unirnos contra el crimen organizado. Queremos sumar voces y esfuerzos a este plan regional contra el delito”.

Además, se pondrá énfasis en la necesidad de impulsar una mayor integración económica, la inversión, la diversificación de mercados y el fortalecimiento de las capacidades productivas.

El canciller también hará un llamado a fortalecer el diálogo político, la democracia, el Estado de Derecho y el respeto a las instituciones.

El ministro Pérez Mackenna también solicitará ante la Asamblea General el apoyo de sus países miembros a la campaña para que Valparaíso sea sede de la Secretaría Ejecutiva del acuerdo para el cuidado de los océanos, conocido como BBNJ, que se decidirá en enero de 2027.

“Pediremos el apoyo a nuestra candidatura para que Valparaíso albergue la sede del nuevo Tratado de Alta Mar. Para Chile, el cuidado de los océanos es una política de Estado. En esto, estamos todos unidos. Y creemos que Chile puede hacer un aporte trascendental” destacó.

Además de la intervención en el plenario, la agenda del canciller contempla representar al Presidente José Antonio Kast en la Sesión Solemne de Jefes de Estado y de Gobierno del Congreso Anfictiónico Panamá 2026, que recuerda los 200 años del esfuerzo por la unidad de Latinoamérica y que simboliza la vocación integradora de los países de la región.

El ministro también tiene previsto participar en una reunión especial por la situación en Bolivia, donde entregará un mensaje en defensa de la democracia en respaldo a la institucionalidad y estabilidad del país vecino.

Finalmente, el canciller tiene previsto sostener bilaterales con sus pares de Brasil, México, Ecuador y Canadá.

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