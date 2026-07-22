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Cancelan la Alerta Amarilla en Limache, Quintero, Concón y Quillota tras la crecida del río Aconcagua durante las precipitaciones

Cancelan la Alerta Amarilla en Limache, Quintero, Concón y Quillota tras la crecida del río Aconcagua durante las precipitaciones

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La estación hidrométrica “Puente Colmo” ha registrado un continuo descenso en su caudal en las últimas horas, alcanzando valores de umbral azul, lo que supone una disminución del riesgo para la población cercana a este curso de agua.

Cancelan la Alerta Amarilla en Limache, Quintero, Concón y Quillota tras la crecida del río Aconcagua durante las precipitaciones
Miércoles 22 de julio de 2026 15:49
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La Dirección Regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) canceló la Alerta Amarilla por crecida del río Aconcagua que se había declarado para las comunas de Limache, Quintero, Concón y Quillota.

De acuerdo con la información proporcionada por Dirección General de Aguas (DGA), la estación hidrométrica “Puente Colmo”, ha registrado un continuo descenso en su caudal en las últimas horas, alcanzando valores de umbral azul, lo que supone una disminución del riesgo para la población cercana a este curso de agua.

En consideración a lo anterior y en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, la Dirección Regional del Senapred canceló la Alerta Amarilla por crecida para las comunas de Limache, Quintero, Concón y Quillota, que se encontraba vigente desde el martes 21 de julio.

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