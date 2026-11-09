Camioneta choca contra vehículo de la Seremi de Transportes en pleno operativo de fiscalización en el plan de Valparaíso

Un equipo de fiscalización del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones sufrió daños luego de verse involucrado en un accidente de tránsito ocurrido en la intersección de avenida Errázuriz con calle Pudeto, en Valparaíso.

El hecho se produjo mientras funcionarios de la cartera desarrollaban labores de control en ese sector de la Ciudad Puerto, cuando el conductor de una camioneta perdió el control del vehículo y terminó impactando tanto al móvil institucional como a otro automóvil que se encontraba estacionado.

La colisión provocó daños de consideración en los vehículos involucrados y también afectó una cámara perteneciente a la División de Fiscalización del Ministerio de Transportes, cuyo valor aproximado alcanza los $37 millones.

Pese a la magnitud de los daños materiales, los antecedentes preliminares indican que no hubo personas lesionadas producto del accidente.

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