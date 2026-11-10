Camioneros se sumaron a la paralización a la altura del enlace La Pólvora en Valparaíso

Un grupo de camioneros independientes se concentró en el enlace del camino La Pólvora, en la ruta 68, en la comuna de Valparaíso.

La movilización, de cerca de 15 máquinas, se produce en el eje vial que da acceso al Puerto de Valparaíso y la Zona de Extensión de Apoyo Logístico (Zeal).

Esta acción se enmarca en la movilización de carácter nacional que comenzó este lunes, debido al alza en el precio de los combustibles, particularmente en diésel.

Cabe señalar que durante la jornada, gremios transportistas se reunieron con autoridades del Gobierno, instancia donde no se consiguió un acuerdo, por lo que la movilización se mantiene en todo el país.

Desde el movimiento No + TAG anunciaron que el paro continuará al no llegar a acuerdo con el Ejecutivo en ninguno de los puntos discutidos a raíz del alza de los combustibles.

El vocero de la organización, Andrés Alarcón, indicó que “decidimos con todas las agrupaciones que el paro sigue, va a seguir el paro en todo el país y en todos los puntos de paralización de Santiago. No hay un punto de acuerdo con respecto al Gobierno que pueda plantear una arista para poder buscar soluciones para todas las personas”.

Además, mencionó que "van a ir creciendo estas movilizaciones".

Por su parte, el Subsecretario de la Secretaría General de Gobierno, Gonzalo Arenas, aseguró que el Ejecutivo mantiene conversaciones con los dirigentes de los camioneros, pero advirtió que no permitirán cortes de rutas ni obstáculos al libre tránsito.

PURANOTICIA