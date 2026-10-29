Camioneros independientes paralizan cerca de 200 máquinas y amenazan con mantener la protesta indefinidamente en San Antonio

Un grupo de más de 40 camioneros independientes inició una movilización durante la madrugada de este jueves 29 de octubre en San Antonio, bloqueando los accesos a depósitos vinculados a la actividad portuaria y manteniendo paralizadas aproximadamente 200 máquinas de carga.

La protesta comenzó a eso de la medianoche y contempla el bloqueo total de las entradas y salidas de camiones en los depósitos que operan con los terminales STI y DP World. Desde el gremio advirtieron que la medida continuará sin un plazo definido mientras esperan una respuesta de las autoridades.

Según los transportistas, la principal exigencia es que el subsecretario de Economía, Karl Franz Köhler, se traslade hasta la comuna portuaria para abordar una posible solución respecto de las altas tarifas del servicio de transporte de carga.

El conflicto se relaciona con el encarecimiento de los combustibles y con la ampliación de la ruta 78, proyecto que considera la incorporación de cuatro nuevos pórticos de cobro TAG. Ambos factores –según los camioneros– afectan sus costos de operación y también tienen consecuencias para la comunidad.

Cabe hacer presente que los pequeños empresarios representan cerca del 90% de quienes realizan labores de porteo, por lo que se hizo un llamado a considerar la situación que enfrenta el sector. Asimismo, se indicó que esperan que los responsables de los depósitos y generadores de carga accedan a conversar con ellos.

Un hecho a tener en consideración es que la movilización de los camioneros independientes podría sumar nuevos adherentes durante este jueves 29, debido a que existe la posibilidad de que el gremio de Fedequinta se incorpore a la protesta.

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