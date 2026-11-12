Camioneros de San Felipe se suman al paro con caravana por el centro de la ciudad

Alrededor de 40 camioneros de San Felipe, agrupados en la Asociación Gremial de Dueños de Camiones de San Felipe (Asoducam), decidieron sumarse a la paralización nacional de transportistas a través de una doble movilización por la zona.

Desde las 11:30 horas de este jueves 12 de noviembre, los conductores de camiones iniciaron una caravana por las principales calles del centro de la ciudad, acción que repetirán durante horas de la tarde en caso de mantenerse el paro.

La manifestación –tal como en el resto del país– tiene su origen en el incremento del precio de los combustibles, sumado al aumento de los costos operacionales del transporte, situación que los mantiene sumergido en una grave crisis económica.

Cabe hacer presente que, además de los camioneros, a la movilización se sumaron trabajadores del transporte escolar y de colectivos de San Felipe, quienes también se están viendo afectados por el alza en el precio de los combustibles.

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