Camioneros de la región de Valparaíso evalúan paro por alza en el precio del diésel

El incremento estimado de $91,5 por litro para el diésel, que comenzó a regir este jueves, encendió las alertas entre los transportistas de la región de Valparaíso. Los gremios aseguran que las tarifas actuales no permiten cubrir los gastos de operación y advierten que el conflicto podría derivar en una paralización.

El presidente de la Federación de Dueños de Camiones de la Región de Valparaíso (Fedequinta), Iván Mateluna, sostuvo que el alza de los combustibles y otros costos no ha sido compensada con reajustes en los pagos que reciben de los generadores de carga. Según afirmó, algunos transportistas están cobrando por debajo de sus costos operacionales e incluso han comenzado a perder clientes.

"Las tarifas incluso están bajo los costos y nadie regula esto. La presión de las bases nos llevará obligadamente a una paralización de las actividades", advirtió Mateluna a Radio Biobío, llamando al Gobierno a utilizar mecanismos que regulen las alzas y bajas de los combustibles.

El dirigente agregó que espera que la reunión con las bases permita definir los próximos pasos del gremio, mientras Fedequinta insiste en la necesidad de medidas que entreguen mayor estabilidad económica al sector.

La preocupación también alcanza a los transportistas independientes de San Antonio, quienes amenazaron con paralizar el movimiento de carga si no consiguen un reajuste de las tarifas. El gremio acusa que los valores no se han actualizado adecuadamente desde 2021-2022, pese al aumento de los costos.

Su presidente, Manuel Araya, anunció gestiones para transparentar las tarifas y abordar tanto el traspaso de los costos a los generadores de carga como los reajustes asociados al combustible. "Nosotros no descartamos una paralización. Tenemos dos reuniones con diferentes generadores de carga y yo creo que en la tarde nos reunimos con nuestras bases, y eso también lo sabe el Gobierno", sostuvo.

Ambos gremios esperan respuestas frente al encarecimiento de los combustibles y las dificultades para mantener tarifas que cubran los gastos de operación, mientras crece la posibilidad de una interrupción de los servicios de transporte en la zona.

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