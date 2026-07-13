Camión vuelca tras colisión con bus argentino en la autopista Los Libertadores de Los Andes: conductor sufrió lesiones

Un conductor de un camión sufrió lesiones tras volcar en el sector del by pass de la autopista Los Libertadores en la comuna de Los Andes.

La máquina de mayor tonelaje fue colisionada por un bus de patente argentina, durante este lunes.

Según consigna Los Andes Online, el camión cargado con un repuesto industrial comenzó a ser adelantado por el bus de la empresa CATA en el kilómetro 66,4.

Durante la maniobra, otro vehículo intento adelantar a ambos móviles por la berma, lo que habría provocado que el bus intentara regresar a su pista, impactando al camión que terminó volcado.

Tanto el conductor del bus como los pasajeros no sufrieron lesiones, mientras que el conductor del camión fue traslado hasta el servicio de urgencias del Hospital San Juan de Dios.

Hasta el lugar acudió la unidad RH-1 de Rescate Vehicular Pesado de Bomberos de Los Andes, trabajadores del Servicio de Atención Médico de Urgencias (SAMU) , Carabineros y personal de la concesionaria.

Cabe señalar que la camioneta que habría ocasionado el accidente, se dio a la fuga.

PURANOTICIA