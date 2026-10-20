Camión volcó en la ruta que une Quillota con Concón: conductor resultó lesionado

Un camión de carga volcó durante la mañana de este martes 20 de octubre en la Ruta 64, que conecta Quillota con Concón. No obstante, una roca de grandes dimensiones impidió que continuara su desplazamiento hacia un predio cercano.

El accidente se produjo cuando el conductor del camión, perteneciente a Transportes Santa Kathalina, se dirigía hacia unas bodegas para cargar mercadería.

Las causas de la pérdida de control aún no han sido esclarecidas, aunque las condiciones del pavimento producto de la lluvia figuran entre los posibles factores.

El impacto dejó importantes daños estructurales en el vehículo, que, según los antecedentes preliminares, habría sido declarado con pérdida total.

Pese a la magnitud del siniestro, el conductor no sufrió lesiones de mayor gravedad. De hecho, se informó que el trabajador presentó una lesión en uno de sus hombros producto del impacto y de la presión ejercida por el cinturón de seguridad.

Debido a esta situación, el conductor de la máquina pesada fue trasladado al Hospital Biprovincial Quillota-Petorca para recibir atención médica.

(Imagen: Diario El Observador)

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