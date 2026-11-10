Camión tres cuartos perdió el control y chocó contra un poste en calle Clarencia de Concón

Un accidente de tránsito obligó a cerrar la circulación vehicular en calle Clarencia, en la comuna de Concón, luego de que un camión tres cuartos perdiera el control y chocara contra un poste, de acuerdo con los primeros antecedentes del hecho.

La emergencia se produjo en el tramo comprendido entre las calles Río de Oro y Magallanes, donde se mantuvo interrumpido el tránsito vehicular mientras se desarrollan los procedimientos correspondientes tras el siniestro vial.

A raíz de esta situación, se realizó un llamado a los automovilistas a evitar el sector y preferir vías alternativas, tales como calle Tierra del Fuego, además de conducir con precaución para prevenir nuevos incidentes en la zona afectada.

"Siniestro vial en calle Clarencia, al llegar a Av. Magallanes, en Concón. Transporte de carga y bus interurbano involucrados. Caída de cables a la vía. Se mantiene cerrada calle Clarencia. Prefiera Av. Manantiales como alternativa", reportó Transporte Informa de Valparaíso a través de su cuenta en redes sociales.

Uno de los efectos del accidente fue que un bus quedó imposibilitado de continuar su recorrido, debido a las condiciones en que quedó la vía tras la colisión.

Hasta el momento, no se registran personas lesionadas producto de este hecho.

En el lugar se encuentran trabajando funcionarios de Carabineros, personal de Seguridad Pública Municipal de Concón y equipos de Gestión de Riesgo de Desastres, quienes participan en las labores asociadas a esta emergencia.

PURANOTICIA