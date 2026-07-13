Camión aljibe perteneciente a la Municipalidad de Olmué volcó sobre una vivienda en sector Lo Narváez

Un camión aljibe perteneciente a la Municipalidad de Olmué volcó tras sufrir un accidente, y posteriormente, impactó contra una vivienda.

Unidades de emergencia fueron despachadas al siniestro vial que se produjo en calle Serrano, sector de Lo Narváez.

Diversos equipos se encuentran desarrollando labores de intervención y atención en el lugar del suceso.

De acuerdo con información preliminar, el accidente no habría dejado personas lesionadas.

Chilquinta informó que el corte de suministro que afecta al sector Lo Narváez es para resguardar la seguridad de Bomberos.

PURANOTICIA