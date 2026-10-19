Cambios en el Alto Mando de Carabineros: General Patricia Vásquez deja su puesto como jefa de Zona de Valparaíso y pasa a retiro

Carabineros informó que, por intermedio del Ministerio de Seguridad Pública, el Presidente de la República, José Antonio Kast Rist, aprobó la conformación del Alto Mando 2027, propuesto por el general director, Marcelo Araya Zapata.

A través de un comunicado, la institución indicó que "el Alto Mando del Centenario asumirá el honor y la responsabilidad histórica de conducir a la Institución al cumplimiento de sus cien años de vida, honrando su legado y proyectando un nuevo siglo de servicio a Chile".

Añadieron que su gestión estará centrada en la modernización y la profesionalización institucional, para responder con eficacia y cercanía a las demandas de seguridad de la ciudadanía, con pleno respeto a los derechos humanos. Asimismo, mantendrá como preocupación permanente "el cuidado, la seguridad y el bienestar de quienes integran Carabineros, reconociendo en ellos la fortaleza esencial de nuestra misión. Con vocación de servicio y visión de futuro, reafirmamos nuestro compromiso por un Chile más seguro y con el principio que guía cada una de nuestras actuaciones".

"Estuvimos, estamos y seguiremos estando donde Chile nos necesite. A cien años de nuestro nacimiento, la vocación permanece, el compromiso se renueva y la Institución se fortalece para seguir cumpliendo su misión: estar al Servicio de Chile y su gente", remarcaron.

Entre los generales que pasan a retiro destaca el nombre de Patricia Vásquez, quien en 2024 asumió como jefa de Zona de Valparaíso, siendo la primera mujer en ostentar el cargo.

La uniformada egresó de la Escuela de Carabineros en el año 1992, graduándose como Subteniente de Orden y Seguridad. En sus más de 30 años de carrera institucional desarrolló una destacada trayectoria en diversas unidades y áreas de especialización, entre las más relevantes la atención a menores y la formación policial, imponiendo su sello como la primera mujer oficial directora de la Escuela de Formación de Carabineros.

GENERALES QUE PASAN A RETIRO

1.- General Inspector María Teresa Araya Jiménez.

2.- General Patricia Vásquez Muñoz.

3.- General Juan González Albornoz.

4.- General Edgardo Flores Rubio.

5.- General Maureen Espinoza Lobos.

7.- General Marco Alvarado Díaz.

8.- General Jorge Valdivia Correa.

9.- General (J) Jaime Elgueta Burgos.

➢ Ascienden al grado de General Inspector los siguientes Generales:

1.- General Juan Muñoz Rodríguez.

➢ Ascienden al grado de General los siguientes Coroneles:

1.- Coronel David López Oyarce.

2.- Coronel Emilio Teixidor Araya.

3.- Coronel Fernando Gómez Rojas.

4.- Coronel Francisco Aravena Padilla.

5.- Coronel Cristián González Araneda.

6.- Coronel Claudio Rosales Pacheco.

7.- Coronel Cristián Acevedo Yáñez.

8.- Coronel (J) Alberto Veloso Abril

CONFORMACIÓN ALTO MANDO

1.- General Director:

General Director Marcelo Araya Zapata.

2.- General Subdirector:

General Inspector Enrique Monrás Álvarez.

3.- Director Nacional de Orden y Seguridad:

General Inspector Rodrigo Espinoza Olea.

4.- Director Nacional de Personal:

General Inspector Ariel Oñate Rodríguez.

5.- Contralora General:

General Inspector Karina Soza Muñoz.

6.- Jefe Zona Metropolitana:

General Inspector Manuel Cifuentes Quezada.

7.- Director Nacional de Gestión de Abastecimiento:

General Inspector Juan Muñoz Rodríguez.

8.- Director de Salud:

General Jorge Muñoz Soto.

9.- Director de Finanzas:

General (I) Fernando Peña Iturra.

10.- Jefe Zona Aysén:

General Cristián Mansilla Varas.

11.- Jefe Zona Santiago Este:

General Cristián Montre Soto.

12.- Director Control Droga e Investigación Criminal:

General Jaime Velasco Bahamondez.

13.- Secretario General y Asuntos Internacionales:

General Juan Pablo Díaz Albornoz.

14.- Director de Inteligencia Policial:

General Julio Jaramillo Viveros.

15.- Director de Bienestar:

General José Martínez Martínez.

16.- Jefe Zona de Carabineros Control Orden Público e Intervención Sur:

General Renzo Miccono Villablanca.

17.- Director de Auditoría Interno:

General Julio Marabolí Fuenzalida.

18.- Directora de Derechos Humanos y Protección de la Familia:

General Mitza González Méndez.

19.- Jefe Zona Valdivia:

General Loreto Osses Coloma.

20.- Subdirector Centro Integrado de Coordinación Policial:

General Eduardo Palma Fuentes.

21.- Jefe Zona Tránsito, Carreteras y Seguridad Vial:

General Víctor Vielma Vidal.

22.- Director de Logística:

General Patricio Yáñez Nahuelhuaique.

23.- Jefe Zona Valparaíso:

General Alex Bahamóndez Abarca.

24.- Jefe Zona Coquimbo:

General Christian Brebi Sáez.

25.- Jefe Zona Araucanía:

General Miguel Herrera Jorquera.

26.- Jefe Zona O’Higgins:

General Guillermo Bohle Guichacoi.

27.- Jefe Zona Fronteras y Servicios Especiales:

General Juan Schaaf Gutiérrez.

28.- Jefe Zona Maule:

General Carlos Contreras Torres.

29.- Director de Educación Doctrina e Historia:

General Claudio Henríquez Valenzuela.

30.- Jefe Zona Seguridad Privada, Control de Armas y Explosivos:

General Stephan Godomar Encina.

31.- Jefe Zona Arica y Parinacota:

General Álvaro Martínez Vega.

32.- Jefe Zona Tarapacá:

General Adrián Andrades Miranda.

33.- Jefe Zona Antofagasta:

General Marco Gutíérrez Sepúlveda.

34.- Jefe Zona Oeste:

General David López Oyarce.

35.- Jefe Zona Magallanes:

General Emilio Teixidor Araya.

36.- Director de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones:

General Fernando Gómez Rojas.

37.- Jefe Zona Los Lagos:

General Francisco Aravena Padilla.

38.- Jefe Zona BioBío:

General Cristian González Araneda.

39.- Jefe Zona Ñuble:

General Claudio Rosales Pacheco.

40.- Jefe Zona Atacama:

General Cristian Acevedo Yáñez.

41.- Director de Justicia:

General (J) Alberto Veloso Abril.

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