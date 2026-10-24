Cambio total en altos mandos de Carabineros en la Región de Valparaíso

Carabineros informó que, por intermedio del Ministerio de Seguridad Pública, el Presidente de la República, José Antonio Kast Rist, aprobó la conformación del Alto Mando 2027, propuesto por el general director, Marcelo Araya Zapata.

A través de un comunicado, la institución indicó que "el Alto Mando del Centenario asumirá el honor y la responsabilidad histórica de conducir a la Institución al cumplimiento de sus cien años de vida, honrando su legado y proyectando un nuevo siglo de servicio a Chile”.

Entre los generales que pasan a retiro destaca el nombre de Patricia Vásquez, quien en 2024 asumió como jefa de Zona de Valparaíso, siendo la primera mujer en ostentar el cargo.

Ahora, nuevos cambios se suman a la institución a nivel regional, lo que fue confirmado por el Delegado Presidencial Manuel Millones, quien expresó sus mejores deseos, agradeciendo “el trabajo de todos los prefectos de Carabineros cuyo mando en sus respectivas prefecturas culmina este mes de octubre y asumen nuevas destinaciones, como es el caso del Prefecto de Viña del Mar, Coronel Jorge Luis Orlando Guaita Cahue; el Prefecto de San Antonio, Coronel Mauricio Alejandro Bascuñán Letelier; el Prefecto COP Valparaíso, Coronel Sergio Ericks Urrutia Herrera; y el Prefecto de Aconcagua, Coronel Manzur Abutom Costa”.

Bajo este contexto, la Teniente Coronel Ingeborg Villa dejará la Plana Mayor de la Prefectura de Viña del Mar, para llegar a la Plana Mayor de la Prefectura Marga Marga como Prefecta, y el Coronel Juan Abarca, quien llega desde la Plana Mayor de la Prefectura de Aysén directo a la Plana Mayor de la Prefectura de Valparaíso como Prefecto.

Por otro lado, el Coronel Manuel Aguilera llega desde la Plana Mayor de la Prefectura Santiago Sur a la Plana Mayor de la Prefectura Fuerzas Especiales Valparaíso como Prefecto, el Teniente Coronel Alexis Vicencio llega desde la Sección II Asuntos Estratégicos e Institucionales del Departamento Análisis de la Dirección de Inteligencia Policial, a la Plana Mayor de la Prefectura Aconcagua como Prefecto. El Teniente Coronel Marcos Estrada llega desde la Plana Mayor de la Prefectura Iquique hasta la Plana Mayor de la Prefectura San Antonio como Prefecto.

Mientras, el Coronel Patricio Aguayo llega desde la Sección Comisionados Institucionales del Departamento de Gestión Administrativa y Desarrollo Profesional de la Dirección de Gestión de Personas, a la Plana Mayor de la Prefectura Viña del Mar como Prefecto, cambios que se materializarán en el cambio de mando fijado para el próximo 3 de noviembre.

La autoridad regional también sostuvo que "falta conocer las nuevas destinaciones de los prefectos de Valparaíso, Coronel Jaime Cams; del Prefecto de los Servicios, Coronel Francisco Villablanca; y también del Prefecto de Marga Marga, Coronel Alex Oporto".



"A todos ellos, mis agradecimientos por su trabajo policial y porque, pese a todas las carencias que enfrentan para desarrollar sus funciones y que estamos abordando y resolviendo como Gobierno, siempre estuvieron allí donde se les necesitaba. Por cierto, resalto su colaboración permanente en la gestión de esta Delegación Presidencial, donde es mi deber destacar además su compromiso y relación con la comunidad", añadió Millones.



"A los nuevos prefectos que asumen, los mayores éxitos en su trabajo en la región, un territorio que por sus características es muy complejo y diverso; pero estoy seguro de que vamos a tener un buen trabajo en el objetivo de ganarle a la delincuencia y devolver a la comunidad la paz y tranquilidad que tanto necesita", concluyó el Delegado Presidencial de la región de Valparaíso, Manuel Millones.

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