Cámaras y drones municipales permitieron detener a dos sujetos tras robo a pareja de adultos mayores en Viña del Mar

Dos sujetos que habían cometido un robo a una pareja de adultos mayores en el sector de la Playa de Deporte de Viña del Mar, fueron detenidos tras ser ubicados por personal de Seguridad Pública del Municipio.

La alcaldesa Macarena Ripamonit destacó el trabajo que se ha venido desarrollando en materia de seguridad, señalando que “esta es una demostración de trabajo concreto, con acciones reales que permiten entregar mayor seguridad y recuperar los espacios públicos de Viña del Mar. Estamos fortaleciendo nuestras capacidades de vigilancia y respuesta con drones de monitoreo permanente y un sistema de cámaras con supervisión en tiempo real”.

Agregó que “contamos con herramientas para detectar situaciones delictivas, coordinar los procedimientos con las policías y aportar los antecedentes necesarios para que quienes cometan delitos sean puestos a disposición de la justicia”.

El hecho ocurrió durante la tarde de este miércoles, cuando los equipos municipales que realizaban rondas preventivas por el sector de Av. Jorge Montt, fueron alertados por transeúntes sobre el delito cometido por estos individuos que habían sustraído pertenencias a las víctimas que paseaban por el borde costero.

Tras una rápida coordinación con la central cámaras y dron municipal se logró ubicar y seguir a ambos delincuentes, dándole alcance en el sector de Av. Nueva Libertad y 15 Norte, para su detención y entrega inmediata a Carabineros, quienes adoptaron el procedimiento para poner a los imputados a disposición del Ministerio Público, lo que permitió además, recuperar las especies sustraídas.

Cabe destacar que este procedimiento es parte del trabajo diario de vigilancia y operatividad que se realiza a través de los patrullajes preventivos en camionetas, motos, sistema de televigilancia y aerovigilancia en la comuna por parte de la Dirección de Seguridad Pública.

Como consecuencia, durante la semana del 5 al 11 de octubre, junto a Carabineros y la PDI, se concretaron 71 detenciones y se recuperaron tres vehículos. Varios de los aprehendidos fueron por robo por sorpresa, y que tras un seguimiento en tiempo real con las cámaras ubicadas en sectores estratégicos de la ciudad.

PURANOTICIA