Cámara Regional del Comercio y cifras de desempleo en Valparaíso: "Necesitamos pasar de los anuncios a las acciones concretas"

La Cámara Regional del Comercio y la Producción (CRCP) de Valparaíso manifestó su preocupación por los resultados de la Encuesta Nacional de Empleo (ENE) publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), que situaron la tasa de desocupación de la región de Valparaíso en 9,9% durante el trimestre móvil julio-septiembre de 2026.

Si bien, el indicador registró una disminución de 0,3 puntos porcentuales respecto de la medición anterior, lo cierto es que la región continúa por encima de la tasa nacional de 9,8%, acumulando nueve trimestres móviles consecutivos en esta situación.

Además, el número de personas desocupadas alcanzó las 100.645, equivalente a un aumento de 17,7% respecto del mismo período del año anterior.

Frente a estos resultados, la gerenta general de la CRCP, Marcela Pastenes, advirtió que "las últimas cifras de empleo confirman que la región de Valparaíso sigue enfrentando una situación muy preocupante. Tenemos más de 100 mil personas desocupadas, un 17,7% más que hace un año, y nuestra economía prácticamente no está generando nuevos puestos de trabajo”.

COMERCIO

Uno de los antecedentes que genera especial preocupación en el gremio es el comportamiento de la ocupación regional. De acuerdo a las cifras publicadas por el INE, mientras la fuerza de trabajo creció 1,6% en doce meses, el número de personas ocupadas aumentó apenas 0,1%, equivalente a 553 personas adicionales.

En este escenario, el comercio volvió a registrar la mayor incidencia negativa entre las actividades económicas, con una disminución de 9,7% en el número de personas ocupadas respecto del mismo trimestre del año anterior. Esta variación se suma a las caídas de 9,5% y 9,6% registradas en las dos mediciones precedentes.

La titular de la CRCP de Valparaíso manifestó al respecto que "nos preocupa especialmente el comercio, donde el empleo cayó un 9,7% en doce meses, y la situación de las mujeres, cuya tasa de desocupación alcanzó un 11,7%”.

Pero sin dudas, una cifra que genera preocupación es el empleo femenino, pues el informe del INE también reveló una brecha importante: mientras la tasa de desocupación de las mujeres alcanzó un 11,7%, entre los hombres se situó en 8,4%. A su vez, el número de mujeres desocupadas aumentó 21,8% en doce meses.

LLAMAN A ACELERAR INVERSIONES

Ante el debilitamiento del mercado laboral regional, la CRPC de Valparaíso reiteró la necesidad de impulsar medidas que permitan recuperar la inversión, agilizar la ejecución de proyectos y fortalecer las condiciones para que las empresas puedan sostener sus operaciones y generar nuevas oportunidades de empleo.

La gerenta general del gremio subrayó que "insistimos en la urgencia de acelerar la inversión, destrabar proyectos y generar condiciones de certeza y seguridad para que las empresas puedan crecer y contratar".

En esa línea, la Cámara destacó la importancia de avanzar en la simplificación de los procesos de autorización, fortalecer la capacitación y reconversión laboral vinculada a las necesidades de los sectores productivos y promover medidas que faciliten la incorporación y permanencia de las mujeres en el empleo formal.

Asimismo, se enfatizó en la necesidad de una coordinación efectiva entre el sector público y privado, que permita establecer prioridades y evaluar las iniciativas según su capacidad para impulsar la actividad económica y generar nuevos puestos de trabajo.

Finalmente, Pastenes expresó que "no podemos acostumbrarnos a tener más de 100 mil personas sin trabajo. Necesitamos pasar de los anuncios a las acciones concretas, porque el verdadero resultado de las políticas económicas debe reflejarse en más y mejores empleos para nuestra región”.

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