Cámara Regional del Comercio de Valparaíso alerta por impacto económico del paro de camioneros y llama a acuerdos urgentes

La segunda jornada de paralización del transporte de carga continúa generando preocupación por sus posibles repercusiones en la economía regional, debido a las interrupciones en las rutas que amenazan el inicio de la temporada exportadora de cerezas, los preparativos para el abastecimiento comercial de las fiestas de fin de año y el desarrollo de la temporada alta del turismo. Ante este escenario, la Cámara Regional del Comercio de Valparaíso (CRCP) manifestó su inquietud por los efectos que la movilización podría generar en los distintos sectores productivos de la zona.

Ante el complejo escenario que enfrenta la cadena logística, el presidente de la CRCP, Javier Torrejón, llamó a priorizar el diálogo y garantizar la continuidad del flujo vial y portuario, considerando el impacto que la movilización puede generar en distintos sectores productivos. Al respecto, señaló:

"Desde la Cámara Regional del Comercio de Valparaíso nos preocupa que la paralización del transporte de carga afecte el abastecimiento, el funcionamiento de nuestros puertos y la actividad de las empresas en un período especialmente importante para la economía regional. Estamos iniciando la temporada exportadora de cerezas, preparando las ventas de fin de año y avanzando hacia la temporada alta del turismo. Todas estas actividades necesitan rutas y cadenas logísticas que funcionen con normalidad".

En cuanto al origen del conflicto, el dirigente gremial reconoció las dificultades que enfrenta el sector transportista debido al alza sostenida de los combustibles y recordó que la CRCP ya había planteado en octubre la necesidad de implementar mecanismos de contención fiscal. Si bien valoró que el Ejecutivo anunciara un proyecto para mitigar los próximos incrementos, también cuestionó la falta de anticipación de estas medidas. Sobre este punto, indicó:

"El anuncio de un proyecto para limitar las próximas alzas va en esa dirección. Sin embargo, consideramos que era necesario avanzar con mayor anticipación. La oportunidad de las medidas también importa, porque cuando los mayores costos se acumulan, se deteriora la capacidad de las empresas para sostener sus operaciones. Hoy necesitamos respuestas concretas y certezas sobre su implementación".

Asimismo, desde la CRCP enfatizaron que las demandas de los transportistas deben canalizarse mediante instancias de diálogo, sin afectar el derecho al libre tránsito ni la continuidad de las actividades económicas de la región. En ese sentido, Torrejón advirtió sobre las consecuencias que podría generar el bloqueo de las principales carreteras y accesos regionales, especialmente para las pequeñas y medianas empresas. Al respecto, sostuvo:

"Al mismo tiempo, las demandas del transporte deben abordarse mediante el diálogo, resguardando el libre tránsito y la continuidad de las operaciones. Los bloqueos y las interrupciones de la cadena logística trasladan las dificultades a otros sectores, comprometiendo empleos, entregas y oportunidades comerciales, especialmente para las pymes que tienen menos capacidad para absorber nuevos costos".

Por otra parte, el presidente de la CRCP destacó la importancia estratégica de la región de Valparaíso para el comercio exterior del país y subrayó que el normal funcionamiento de la conectividad es fundamental no solo para garantizar el despacho oportuno de las exportaciones, sino también para asegurar el abastecimiento del comercio y la preparación de los servicios turísticos de cara a la temporada estival. En relación con este escenario, explicó:

"Nuestra región cumple un papel estratégico en el comercio exterior del país. Detrás de cada embarque hay productores, transportistas, trabajadores portuarios y empresas de servicios que dependen de que la carga llegue a tiempo. Esa misma continuidad es necesaria para que el comercio pueda abastecerse de cara a Navidad y para que hoteles, restaurantes y servicios turísticos preparen la temporada de verano".

Finalmente, la Cámara Regional del Comercio de Valparaíso instó al Gobierno, a los dirigentes del transporte y a las empresas generadoras de carga a retomar las conversaciones y alcanzar acuerdos que permitan poner fin al conflicto, resguardando tanto las demandas del sector como la continuidad de la actividad económica regional. En ese contexto, Torrejón reiteró la necesidad de avanzar con prontitud hacia soluciones consensuadas y concluyó:

"Llamamos al Gobierno, a los transportistas y a las empresas que generan carga a avanzar con urgencia en acuerdos que permitan atender las dificultades del sector y asegurar la continuidad de la actividad económica. La región necesita proteger sus empleos y aprovechar estas oportunidades de desarrollo, con soluciones oportunas y responsabilidad de todos los actores".

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