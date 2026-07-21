Cámara de Diputados rindió minuto de silencio por víctimas del atropello que le costó la vida a seis personas en feria de Viña del Mar

La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados realizó un solemne minuto de silencio en memoria de las seis personas fallecidas y de las múltiples personas que resultaron heridas tras el atropello masivo ocurrido semanas atrás en la Feria Caupolicán, ubicada en el sector Achupallas de Viña del Mar.

La medida fue adoptada luego de una solicitud presentada por el diputado por la Región de Valparaíso, Hotuiti Teao (Ind.-UDI), en conjunto con el diputado Luis Cuello, iniciativa que recibió respaldo transversal de los comités parlamentarios.

Desde la testera de la Corporación se oficializó el homenaje con el siguiente mensaje:

"Por acuerdo unánime de los comités parlamentarios, la sala de la corporación guardará un minuto de silencio por el sensible fallecimiento de seis personas producto del atropello múltiple ocurrido en la feria Caupolicán. Extendemos nuestras condolencias a las familias y solicito ponerse de pie a las señoras y señores diputados y a los invitados presentes", expusieron.

El trágico hecho, que conmocionó a Viña del Mar y a la región de Valparaíso, ocurrió cuando un vehículo irrumpió en el recinto comercial, impactando a trabajadores, clientes y vecinos que desarrollaban sus actividades habituales en el lugar.

Tras el homenaje, el diputado Hotuiti Teao destacó el significado del gesto institucional y el profundo impacto que la tragedia continúa generando en la comunidad.

"Este hecho generó un profundo dolor en Viña del Mar y en toda la región de Valparaíso, especialmente por tratarse de una tragedia que afectó a familias, trabajadores y vecinos que se encontraban desarrollando sus actividades habituales en la feria", expresó el diputado.

Finalmente, el legislador subrayó que, más allá del homenaje realizado por la Cámara, es fundamental mantener el apoyo a las familias afectadas y no perder de vista las profundas secuelas humanas que dejó este fatal suceso en la comuna.

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