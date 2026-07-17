Cámara Chilena de la Construcción activa plan de apoyo para trabajadores afectados por sistema frontal en la región de Valparaíso

La Cámara Chilena de la Construcción (CChC) de Valparaíso manifestó su preocupación por las consecuencias que ha dejado el sistema frontal en la región y anunció la activación de un plan de apoyo destinado a trabajadores y empresas socias que hayan resultado afectados por la emergencia meteorológica.

Mediante una declaración pública, el gremio lamentó los efectos del temporal que afecta a la región de Valparaíso y a gran parte del país, señalando que este ha provocado víctimas fatales y daños de consideración en viviendas e infraestructura pública.

Asimismo, expresó su solidaridad con las familias y personas afectadas, indicando que se mantiene atenta a los requerimientos que puedan formular las autoridades para colaborar en las acciones que demande la emergencia.

En paralelo, la CChC Valparaíso informó que, a través de la Fundación CChC, activó un plan de acompañamiento y levantamiento de información, con el objetivo de conocer la situación de los trabajadores del sector, dimensionar las eventuales afectaciones y coordinar la orientación y el apoyo que puedan necesitar.

La iniciativa estará disponible para todas las empresas socias del gremio, independientemente de si cuentan o no con Servicio Social activo.

Finalmente, la Cámara Chilena de la Construcción Valparaíso hizo un llamado a las empresas socias y a los trabajadores que se hayan visto afectados por el sistema frontal a contactarse con la Fundación CChC para acceder al acompañamiento y apoyo dispuesto en el marco de esta contingencia.

PURANOTICIA