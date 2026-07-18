Caída de rocas en La Cruz bloquea por completo la ruta F-366 entre Lo Rojas y Boco

El sector de Lo Rojas se convirtió en uno de los puntos más afectados por el sistema frontal en la comuna de La Cruz, luego que el desprendimiento de grandes piedras y abundante material bloqueara por completo la ruta F-366, que conecta esa localidad con Boco, en Quillota, obligando a suspender el tránsito vehicular por esta vía.

La emergencia se produjo en medio de las intensas precipitaciones que afectaron a la región de Valparaíso y se suma a las distintas situaciones de riesgo registradas en la provincia de Quillota y especificamente en la comuna crucina durante las últimas horas.

Frente a este escenario, equipos municipales permanecieron desplegados durante toda la noche del viernes y la madrugada de este sábado 18 de julio atendiendo las distintas emergencias y monitoreando los sectores de mayor complejidad provocados por el sistema frontal.

En ese contexto, la alcaldesa de La Cruz, Filomena Navia, realizó un recorrido junto a los equipos de emergencia para supervisar en terreno las labores de respuesta y coordinar las acciones implementadas para enfrentar la contingencia.

La visita contempló distintos sectores de la comuna, entre ellos los condominios Las Palmas y Don César, Villa Terravida, Villa Don Camilo, además de Lo Rojas, Pocochay y otros puntos considerados críticos debido a los efectos de las lluvias.

Desde la Municipalidad de La Cruz señalaron que "continuamos trabajando de manera ininterrumpida para brindar apoyo a las familias y resguardar la seguridad de toda nuestra comunidad".

Cabe recordar que la situación en Lo Rojas ya había motivado medidas preventivas durante la jornada del viernes, cuando el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) activó el Sistema de Alerta de Emergencia (SAE) para solicitar la evacuación preventiva del condominio La Hacienda, emplazado en ese mismo sector, debido al riesgo de activación de quebradas.

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