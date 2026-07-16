Caída de poste mantiene tránsito vehicular suspendido en cerro Cordillera de Valparaíso

Debido a las fuertes ráfagas de viento que afectan a la región de Valparaíso producto del sistema frontal que azota a gran parte del país, un poste del suministro eléctrico se desplomó en el cerro Cordillera de Valparaíso.

La estructura se desplomó en plena vía pública, manteniendo el tránsito completamente interrumpido en el cruce de Santa Lucía con Santa Julia del sector de la Ciudad Puerto.

Ante esto, se hace un llamado desde la autoridad a evitar el lugar y preferir vías alternativas, mientras personal de la empresa distribuidora ya se encuentra trabajando en el sector.

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