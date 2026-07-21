Caída de piedras afecta a Av. Alessandri de Viña del Mar y genera riesgo a automovilistas

Las intensas lluvias que afectan a la región de Valparaíso continúan provocando emergencias en distintos puntos de sus comunas. Durante la mañana de este martes se reportó la caída de piedras sobre la avenida Alessandri, a la altura de 15 Norte, en Viña del Mar, situación que genera un serio riesgo para quienes transitan por el sector.

En el lugar, los rodados -tanto de gran tamaño como otros de menores dimensiones- han caído hacia la bajada que conduce a los centros comerciales emplazados en el polo de 14 y 15 Norte. Debido a ello, algunos automovilistas incluso han debido descender de sus vehículos para retirar las piedras de la calzada y así continuar su viaje.

La situación reviste especial peligro debido a que se trata de una de las principales vías de acceso hacia el plan de la Ciudad Jardín, con un alto flujo vehicular durante gran parte del día.

A través de sus redes sociales, la unidad Transporte Informa comunicó que existe "caída de rodados a la vía en Av. Alessandri al llegar a 15 Norte, en la comuna de Viña del Mar, en pista derecha en dirección al centro de la comuna. Transitar con máxima precaución y a velocidad moderada".

Hasta el momento no se han reportado personas lesionadas ni daños a vehículos producto de esta emergencia, mientras se mantiene el llamado a conducir con extrema precaución ante las complejas condiciones que deja el sistema frontal.

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