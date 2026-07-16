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Caída de árboles por frente de mal tiempo bloquea salida de Tunquén hacia Quintay

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Las autoridades insisten a evitar desplazamientos innecesarios por el sector, e hicieron un llamado a conducir con extrema precaución ante las complejas condiciones climáticas.

Caída de árboles por frente de mal tiempo bloquea salida de Tunquén hacia Quintay
Jueves 16 de julio de 2026 10:39
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El frente de mal tiempo llegó con fuertes ráfagas de vientos a la región de Valparaíso, lo que provocó la caída de árboles que mantienen bloqueada la salida de Tunquén, en el camino hacia Quintay.

Los árboles sucumbieron ante las inclemencias del sistema frontal, bloqueando completamente la calzada, impidiendo el tránsito de vehículos en ambos sentidos de la ruta. 

Por este motivo las autoridades insisten a evitar desplazamientos innecesarios por el sector, e hicieron un llamado a conducir con extrema precaución ante las complejas condiciones climáticas.

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